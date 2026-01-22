Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, με σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τοπικά στη δυτική και νότια Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θράκη.

Στα νότια της Πελοποννήσου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ θα επικρατήσουν ομίχλες και ήπιοι νότιοι άνεμοι.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, αυξημένες νεφώσεις με βροχές θα επικρατήσουν στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, καθώς και τοπικά στη δυτική και νότια Κρήτη, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θράκη. Στα νότια της Πελοποννήσου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ομίχλες και ήπιοι νότιοι άνεμοι

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 11 με 12 και τοπικά 13 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα, κυρίως στα νότια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και ασθενείς βροχές κατά τόπους.

Από το απόγευμα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, με ένταση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 8 με 9 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.