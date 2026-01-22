Δεν υπάρχει το βίντεο για να πιστοποιηθεί αν η Λόρα ήταν στον σταθμό του Βερολίνου, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή του Mega, «LiveNews», με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μέρες, ο δημοσιογράφος είχε γνωστοποιήσει:

«Υπάρχει μία κρίσιμη πληροφορία που μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Λόρας. Μία ελληνικής καταγωγής γυναίκα, περίπου 45 χρόνων από το Βερολίνο, ανέφερε στην Αστυνομία, και στην ελληνική και στη γερμανική, ότι είδε τη Λόρα σε προαστιακό σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε. Είπε ότι “είδα ένα άτομο σαν τη Λόρα, με τα χαρακτηριστικά αυτά, στο Βερολίνο”».

Όπως ανέφερε:«Πέρα από τη σοβαρότητα της μαρτυρίας, η γυναίκα λέει ότι άκουσα αυτό το κορίτσι, που μοιάζει πολύ της Λόρας, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά την φράση: “εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ”. Καταλαβαίνει κάποιος ότι αν έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο, ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων, ομοιότητα με αυτές τις αναφορές, υπάρχει εστίαση του ενδιαφέροντος σε αυτήν την υπόθεση από την Ελληνική Αστυνομία. Τις τελευταίες ώρες που έχει υπάρξει αυτή η αναφορά από την 45χρονη, έχει ανοίξει ένας δίαυλος μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, να βρουν το βίντεο του σταθμού και να διαπιστωθεί προς τα πού κατευθύνθηκε αυτή η γυναίκα».

Η Λόρα παραμένει άφαντη, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για το πού μπορεί να βρίσκεται.

Οι μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές είναι πολλές, αντικρουόμενες και κάποιες περίεργες για την 16χρονη και τη συμπεριφορά της. Κάποιες φίλες της μάλιστα, καταθέτουν ότι το κορίτσι αυτοτραυματιζόταν.

«Μία φορά που είχε βγει από την τάξη, μου έδειξε το χέρι της και της λέω ‘αυτά είναι από γάτα;’ και μου λέει ‘όχι’. Μου έλεγε για να μην της κάνουν κάτι οι γονείς της, είχε πει ότι ήταν αλλεργία από το γάλα, επειδή είχε αλλεργία στο γάλα».

«Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπε στη φίλη της είναι και αλήθεια»

Φίλος της οικογένειας, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή του Mega «Live News», περιγράφει την 16χρονη ως ένα τετραπέρατο παιδί και υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραιτήτως αληθινά όλα όσα έχει πει στις φίλες της.

«Όχι, όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε η Λόρα στις φίλες της ισχύουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπε στη φίλη της είναι και αλήθεια».

Οι παλιές συμμαθήτριες της 16χρονης περιγράφουν ένα κορίτσι μοναχικό.

«Θυμάμαι ότι την αφήνανε μόνη της πολύ συχνά. Ας πούμε όταν είχε πρωτοέρθει στο σχολείο, που δεν την ήξερα σχεδόν καθόλου, πριν από τα Χριστούγεννα με είχε ρωτήσει αν μπορούσε να μείνει για όλο το διάλειμμα στο σπίτι μου. Όλο το διάλειμμα των Χριστουγέννων που είναι δύο βδομάδες. Είχαν γυρίσει στη Γερμανία και την είχαν αφήσει εδώ και το καλοκαίρι θυμάμαι ότι την είχαν αφήσει για αρκετό καιρό μόνη της».

Αυτό ήταν επιλογή της, λέει από την πλευρά του φίλος οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι η τότε μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου, δεν ήθελε να πάει με τους γονείς της στο εξωτερικό.

«Από την αρχή οι πρώτοι που είπαν να κοιτάξουν αεροδρόμιο, οι γονείς ήταν. Την ίδια στιγμή λέγανε ότι όποτε πήγαινα εγώ Γερμανία ή η μαμά ή ο μπαμπάς δεν ήθελε να έρθει μαζί, οπότε δεν σκεφτόντουσαν την Γερμανία, της το πρότειναν πάντα. Δεν ήθελε το παιδί».

Ενώ η μητέρα της Λόρας περιγράφεται από τις φίλες σαν ένα πρόσωπο ουδέτερο στη ζωή της ανήλικης, ο οικογενειακός φίλος έχει μία διαφορετική εικόνα.

«Ήθελε να σπουδάσει στο εξωτερικό. Της παρείχαν τα απαραίτητα. Η μητέρα της να μου λέει τα καλύτερα, ό,τι μπορούσε για το παιδί ΄για την Λόρα μου’, ό,τι ήθελε το παιδί. Ένα παιδί που του δίνουν τα πάντα από υλικά τουλάχιστον και προδιαγραφές για το μέλλον».

Τα κορίτσια πάντως από το σχολείο της Λόρας δηλώνουν με βεβαιότητα πως μαμά και κόρη δεν είχαν τέτοια σχέση, που να σκέφτονται να φύγουν μαζί.

«Δεν είναι ότι είχαν και κάποια σχέση (με τη μαμά), δηλαδή έμεναν στο ίδιο σπίτι αλλά δεν πολυμίλαγαν. Αποκλείεται να έφευγαν (μαμά και κόρη), γιατί δεν είχαν και καλές σχέσεις, δηλαδή όχι δεν είχαν καλές σχέσεις, δεν μιλάγανε σαν μαμά με κόρη όπως κάνουν όλοι. Εγώ θεωρώ αυτήν την στιγμή ότι το παιδί το παράκανε. Το τερμάτισε να το πω έτσι. Πάρε ένα τηλέφωνο τους γονείς να τους πεις “είμαι καλά”. Μάλλον έχει κάποιον που περνάει ωραία και γι’ αυτό τον λόγο δεν εμφανίζεται κιόλας».