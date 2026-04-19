Σοκ προκαλεί η μαζική θανάτωση αδέσποτων ζώων που καταγράφηκε στον Βάβδο Χαλκιδικής, του Δήμου Πολυγύρου, σε απομονωμένο σημείο πριν την είσοδο του χωριού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον 21 σκυλιά –14 ενήλικα και 7 κουτάβια– εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ 11 διεσώθησαν χάρη στην κινητοποίηση μίας γυναίκας και της οικογένειάς της. Δύο ακόμη ζώα αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι έχουν επίσης δηλητηριαστεί. Άγνωστος παραμένει και ο αριθμός των γατών που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στην ίδια ουσία.

Η Ελληνική Αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε σε διεξοδική έρευνα, λαμβάνοντας δείγματα ακόμη και από τον εμετό των ζώων, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση της ουσίας. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο χρήσης ισχυρού φυτοφαρμάκου.

Τα ζώα βρίσκονταν συγκεντρωμένα σε σημείο όπου, σύμφωνα με κατοίκους, εγκαταλείπονταν συστηματικά, καθώς ήταν γνωστό ότι τα φρόντιζε η Ειρήνη Πανέλλα. «Όλοι ήξεραν την αγάπη της. Την έλεγαν τρελή γιατί τάιζε τα ζώα», αναφέρουν κάτοικοι. Στην περιοχή ζούσαν περισσότερα από 30 σκυλιά, τα περισσότερα αρχικά αστείρωτα, ενώ είχε ξεκινήσει σταδιακά πρόγραμμα στειρώσεων σε συνεργασία με τον Δήμο με αποτέλεσμα πλέον είναι στειρωμένα τα περισσότερα θηλυκά ζώα και να έχουν ξεκινήσει οι στειρώσεις και των αρσενικών.

Η ίδια περιγράφει στα «ΝΕΑ» τη στιγμή της ανακάλυψης: «Χθες Σάββατο είχαμε φύγει κατά τις 6 παρά το απόγευμα. Γυρίσαμε 11 παρά το βράδυ και βρήκαμε το πρώτο νεκρό σκυλί στον κεντρικό δρόμο. Και αρχίσαμε μετά να βρίσκουμε το ένα πτώμα μετά το άλλο. Κάποια ήταν ζωντανά και προσπαθούσαμε να τα σώσουμε, με κάποια τα καταφέραμε και με κάποια άλλα όχι».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, τα ζώα δεν είχαν επιδείξει ποτέ επιθετική συμπεριφορά. «Έκαναν καταγγελίες από το χωριό. Κανένα ζώο από αυτά δεν πείραξε ποτέ άνθρωπο. Με το που έβλεπαν αυτοκίνητο να σταματάει πήγαιναν προς τα εκεί γιατί νόμιζαν ότι θα τα ταΐσουν».

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται βία κατά ζώων στην περιοχή. Μόλις πριν από δύο μήνες, στο ίδιο χωριό είχαν βρεθεί δύο γάτες πυροβολημένες.

Ο δημοτικός κτηνίατρος Ταξιάρχης Χασαλεύρης, υπεύθυνος για τη διαχείριση των αδέσποτων, δηλώνει στα «ΝΕΑ»: «Είναι απεχθέστατο περιστατικό το οποίο όχι απλώς καταδικάζουμε, αλλά ήδη συνεργάζομαι με την Ελληνική Αστυνομία για την ανεύρευση του δράστη. Μιλάμε για έναν επικίνδυνο εγκληματία». Παράλληλα επισημαίνει ότι «υπάρχουν πολίτες που μας ζητούν να παρανομήσουμε και να εξαφανίσουμε τα ζώα», τονίζοντας πως «το ζήτημα των αδέσποτων είναι ανθρωπογενές και οφείλουμε να συνυπάρχουμε».

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, παραμένει ο κίνδυνος για άλλα ζώα της περιοχής, ακόμη και για κοπάδια κτηνοτρόφων, καθώς υπάρχει πιθανότητα η δηλητηριασμένη ουσία να έχει διασπαρεί στο περιβάλλον.