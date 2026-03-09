Η Ολλανδία αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα στην αντιμετώπιση των αδέσποτων σκύλων, καθώς οι δρόμοι της χώρας φιλοξενούν πλέον ελάχιστα ή καθόλου ζώα χωρίς ιδιοκτήτη. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από δεκαετίες συντονισμένων πολιτικών, κοινωνικής ευαισθητοποίησης και καινοτόμων προγραμμάτων που στόχευαν στη μείωση των αδέσποτων με ανθρωπιστικό τρόπο.

Στην καρδιά της επιτυχίας βρίσκεται το εθνικό πρόγραμμα CNVR (Collect, Neuter, Vaccinate, Return), το οποίο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των αδέσποτων ζώων, τη στείρωση και τον εμβολιασμό τους, και, όπου είναι δυνατόν, την επανατοποθέτηση ή την υιοθεσία τους. Τα προγράμματα αυτά έχουν διασφαλίσει ότι η αναπαραγωγή των σκύλων χωρίς ιδιοκτήτη περιορίζεται δραστικά, ενώ οι πληθυσμοί των αδέσποτων παραμένουν υπό συνεχή έλεγχο.

Παράλληλα, η Ολλανδία έχει εφαρμόσει υποχρεωτική ταυτοποίηση και μικροτσίπ για κάθε σκύλο, εξασφαλίζοντας ότι σχεδόν κάθε ζώο μπορεί να ανιχνευθεί πίσω στον ιδιοκτήτη του και να αποφευχθεί η εγκατάλειψη. Οι αυστηροί νόμοι περί ευζωίας των ζώων, τα υψηλά τέλη αγοράς ζώων από εκτροφείς και η προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας κατοικίδιων έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου η εγκατάλειψη θεωρείται κοινωνικά και νομικά απαράδεκτη.

Η επιτυχία της χώρας στηρίζεται επίσης στην ενίσχυση της υιοθεσίας από καταφύγια, στην πρόληψη της παράνομης εμπορίας ζώων και στην εκπαίδευση των πολιτών για τις ευθύνες που συνεπάγεται η κατοχή κατοικίδιου. Με αυτό τον τρόπο, η Ολλανδία κατάφερε να μειώσει τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων σε επίπεδα που θεωρούνται ανύπαρκτα για τις καθημερινές ανάγκες των πόλεων και των κοινοτήτων.

Συνολικά, η ολλανδική εμπειρία δείχνει ότι η συνδυαστική προσέγγιση πολιτικής, νομοθεσίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης μπορεί να εξαλείψει σχεδόν πλήρως τα αδέσποτα ζώα χωρίς τη χρήση μαζικών ευθανασιών, προσφέροντας ένα ανθρώπινο και βιώσιμο μοντέλο για άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Η χώρα έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο όπου η υπεύθυνη ιδιοκτησία, η πρόληψη της εγκατάλειψης και η προστασία των ζώων συνυπάρχουν αρμονικά, αποδεικνύοντας ότι η μακροχρόνια δέσμευση και η στρατηγική οργάνωση μπορούν να φέρουν αποτελέσματα που μοιάζουν ανέφικτα.