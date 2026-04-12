Η Ανάσταση του Κυρίου στην Αθήνα κύλησε παντού ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ακόμη και σε περιοχές όπως ο Νέος Κόσμος, όπου κάθε χρόνο η ατμόσφαιρα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη λόγω των κροτίδων και των βεγγαλικών. Ωστόσο, ένα σοβαρό περιστατικό στον Πειραιά ήρθε να διαταράξει την ηρεμία της βραδιάς.

Δύο νεαρά άτομα επιχείρησαν να «γιορτάσουν» με επικίνδυνο τρόπο, ρίχνοντας κροτίδα σε διερχόμενο λεωφορείο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 19:30 του Μεγάλου Σαββάτου (11.04.2026), στην ακτή Μιαούλη, λίγο πριν το όχημα που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κερατσίνι φτάσει στον τερματικό σταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες κινούνταν με πατίνι και πέταξαν την κροτίδα προς το λεωφορείο, προκαλώντας την προσωρινή ακινητοποίησή του. Οι επιβάτες αιφνιδιάστηκαν από τον εκκωφαντικό θόρυβο, ωστόσο η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Αυτό που αγνοούσαν οι δύο νεαροί ήταν πως μέσα στο λεωφορείο επέβαιναν τρεις αστυνομικοί που συμμετείχαν στο επιχειρησιακό σχέδιο «Αριάδνη». Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν τους δράστες και συνέλαβαν τον έναν, ηλικίας 15 ετών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στο σακίδιο του ανηλίκου εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, καθώς και γκαζάκια με κροτίδες, τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρχές.