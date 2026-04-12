Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 42χρονος άνδρας για την υπόθεση δολοφονίας 64χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Το θύμα, ηλικίας 64 ετών, εντοπίστηκε νεκρό στις 11 Απριλίου από διερχόμενο πολίτη κάτω από γεφυράκι, κοντά σε ρέμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά την αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι το σώμα έφερε συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι.

Η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε ότι τα τραύματα προήλθαν από θλών όργανο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η δολοφονία τελέστηκε στο σπίτι του θύματος και στη συνέχεια το πτώμα μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου βρέθηκε.

Η αστυνομία, μέσω συνδυαστικής αξιολόγησης στοιχείων και ευρημάτων, εντόπισε άμεσα τον κατηγορούμενο. Η εμπλοκή του επιβεβαιώθηκε από τα δεδομένα των εργαστηριακών εξετάσεων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που σχετίζονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική έκθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.