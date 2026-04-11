Το θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με την ανακάλυψη της σορού ενός 64χρονου άνδρα σε ρεματιά στην περιοχή της Ευκαρπίας συνεχίζεται μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, που δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε καλά κρυμμένη ανάμεσα σε καλαμιές, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε, ότι ο άνδρας είχε δεχθεί πολλαπλά και βίαια χτυπήματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το τραύμα ήταν τόσο εκτεταμένο που το κεφάλι του θύματος είχε σχεδόν πολτοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι η δολοφονία διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι του 64χρονου, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Στον χώρο εντοπίστηκαν εκτεταμένα ίχνη αίματος, στοιχείο που ενισχύει την εκδοχή αυτή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ο δράστης ή οι δράστες μετέφεραν αργότερα το σώμα στη ρεματιά, προσπαθώντας να το αποκρύψουν. Η δολοφονία φέρεται να σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου (11/4).

Την υπόθεση ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία αναζητά τον δράστη ή τους δράστες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πιθανά κίνητρα και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ρίξουν φως στο φρικτό έγκλημα.