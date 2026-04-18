Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών πραγματοποιήθηκε χθες, στην πλατεία Κοραή, η «Ημέρα Ποδηλάτου», που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με τη Cycling Greece, στο πλαίσιο της κορυφαίας ποδηλατικής διοργάνωσης «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026».

Η πλατεία γέμισε με χαμόγελα, ενέργεια και ποδήλατα, καθώς μαθητές και μαθήτριες από σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν ενεργά σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που συνδύασε την άθληση με τη γνώση, το παιχνίδι με τη δημιουργικότητα και την ευαισθητοποίηση.

Οι μικροί ποδηλάτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους στην ποδηλατική πίστα «HERO 2030», εμπνευσμένη από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, να λάβουν μέρος σε παιχνίδια ταχύτητας και συνεργασίας, καθώς και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες ζωγραφικής και διαδραστικά εργαστήρια, τα παιδιά εξέφρασαν τη φαντασία τους και ανέπτυξαν περιβαλλοντική συνείδηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα σεμινάρια σωστής συντήρησης ποδηλάτου, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ενημέρωσαν τα παιδιά για τις βασικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση δώρων, προσφέροντας χαρά και ενθουσιασμό, με έπαθλα ένα ποδήλατο και τρία προστατευτικά κράνη.

Στην «Ημέρα Ποδηλάτου», παρευρέθηκαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης Χάρις Ζηλάκου, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη, ο Κοινοτικός Σύμβουλος Ηλίας Χατζηκώστας, ο σύμβουλος του Δημάρχου Αλέξανδρος Νανόπουλος, ο Αντώνης Κήρυκος από την ομάδα επικοινωνίας του ΔΕΗ Tour of Hellas κ.ά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η «Ημέρα Ποδηλάτου» ήταν μια όμορφη αθλητική και εκπαιδευτική δράση, που έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν την ποδηλασία μέσα από το παιχνίδι, τη συμμετοχή και τη δημιουργική δραστηριότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να βλέπουμε τους μικρούς μαθητές να έρχονται σε επαφή με τον αθλητισμό και να αναπτύσσουν παράλληλα περιβαλλοντική συνείδηση.

Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και έναν υγιή, ενεργό τρόπο ζωής από μικρή ηλικία, καθώς μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύεται η σχέση των παιδιών με την άσκηση και δημιουργούνται οι βάσεις για μια πιο δραστήρια και ευαισθητοποιημένη κοινωνία.

Παράλληλα, ο Πειραιάς προετοιμάζεται να υποδεχθεί το «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026». Πρόκειται για μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση και η συμμετοχή της πόλης μας επιβεβαιώνει τον ρόλο του Πειραιά ως σημείο αναφοράς για μεγάλες αθλητικές δράσεις. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που συνδέει τον Πειραιά με τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και τη συμμετοχή των πολιτών, με έμφαση πάντα στη νέα γενιά».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σημείωσε:

«Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μία από τις πρόδρομες δράσεις του αγώνα Tour Hellas και έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς εισάγει τους μικρούς μας ποδηλάτες, όχι μόνο στον κόσμο του ποδηλάτου, αλλά και στην τέχνη της δεξιοτεχνίας.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την εμπιστοσύνη που μας επιδεικνύει το Υπουργείο, αναθέτοντάς μας τη διοργάνωση του αγώνα και την εκκίνηση του τελευταίου σταδίου, μια τιμή που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 στο ποδήλατο έλαβαν χώρα εδώ, στον Πειραιά. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης συνεχίζει να φέρνει μεγάλες διοργανώσεις στην πόλη μας, αναδεικνύοντας τον Πειραιά στο προσκήνιο σημαντικών αθλητικών γεγονότων».

Ο Αντώνης Κήρυκος από την ομάδα επικοινωνίας του ΔΕΗ Tour of Hellas ανέφερε: «Στην Cycling Greece έχουμε ένα motto: ότι το ποδήλατο είναι η πρώτη αγάπη του παιδιού και μέσα από την ψυχαγωγία και το παιχνίδι μπορείς να περάσεις τα ισχυρότερα μηνύματα μέσα στην ψυχή ενός παιδιού. Παράλληλα, με το αγωνιστικό κομμάτι του «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026», η ομάδα των παράλληλων δράσεων ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα όπως και στον Πειραιά, ώστε μέσα από τις ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις να βάλει στο μυαλό ενός παιδιού, ότι η χαρά του ποδηλάτου συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και τα οφέλη της βιώσιμης μετακίνησης. Ο Δήμος Πειραιά στηρίζει πολύ τη διοργάνωση και ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τους συνεργάτες του».

Για το «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026»

Το «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» αποτελεί μία σημαντική διεθνή ποδηλατική διοργάνωση, με την τελευταία διαδρομή (ΕΤΑΠ) να ξεκινά από το Πασαλιμάνι και να καταλήγει στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις από την Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πειραιά». Πρόγραμμα «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Χρηματοδότηση: Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά από πόρους του Ε.Π. «Αττική 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027.