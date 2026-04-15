Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 50ό εκσυγχρονισμένο μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και της Lockheed Martin. Η παράδοση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης του στόλου των ελληνικών F-16.

Όπως επισημαίνουν οι δύο εταιρείες, «η παράδοση επιβεβαιώνει την πρόοδο ενός από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών στην Ευρώπη». Το έργο θεωρείται κομβικό για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ισχύος και της τεχνολογικής υπεροχής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «η μετάβαση στην έκδοση Viper ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτρέποντας στους χειριστές να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αντιδρούν σε απειλές με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια». Οι δυνατότητες αυτές δοκιμάστηκαν πρόσφατα στην άσκηση “Ηνίοχος 2026”, όπου τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη συμμετείχαν σε αποστολές υψηλής έντασης μαζί με συμμαχικές δυνάμεις.

«Η παράδοση του 50ού F-16 Viper επιβεβαιώνει ότι μια προσπάθεια με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις εξελίσσεται πλέον με σταθερό και επιταχυνόμενο ρυθμό, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του προγράμματος, με συνέπεια και υπευθυνότητα», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Ενίσχυση τεχνικής επάρκειας και εγχώριας υποστήριξης

Πέρα από την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, το πρόγραμμα των F-16 συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνικής υποστήριξης. Με την υποστήριξη των ομάδων της Lockheed Martin, το έργο που υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ ενδυναμώνει την τεχνική επάρκεια των Ελλήνων μηχανικών και τεχνικών.

Η διαδικασία διασφαλίζει ότι η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Καθώς το πρόγραμμα των F-16V προχωρά, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων αλλά και η διαμόρφωση της αναγκαίας βάσης υποστήριξης για τη διατήρησή τους σε βάθος χρόνου», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin, Mike Shoemaker.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελλάδα έχει στόχο να ενισχύσει την εγχώρια δυνατότητα υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνογνωσία και στις υποδομές που θα τη στηρίζουν τα επόμενα χρόνια».

Η συμβολή της ΕΑΒ στην αμυντική βιομηχανία

Η ΕΑΒ, μέσω της συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία, συνεχίζει να ενισχύει την τεχνική της εξειδίκευση και να διευρύνει τις δυνατότητες της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Το έργο που εκτελείται στην Τανάγρα επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να συντηρεί και να εκσυγχρονίζει τον στόλο της εντός της χώρας.

Παράλληλα, ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, καθώς η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος εταίρος στη συμμαχία, με αναβαθμισμένες δυνατότητες αεροπορικής ισχύος και τεχνικής υποστήριξης.