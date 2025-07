Ο θρύλος της heavy metal, Όζι Όσμπορν, έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες μετά την επανένωσή του με τους θρυλικούς Black Sabbath, προσφέροντας στους θαυμαστές του μια συγκλονιστική αποχαιρετιστήρια συναυλία γεμάτη πάθος και ένταση. Σε μια συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Όζι έφυγε «περιτριγυρισμένος από αγάπη», αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στη μουσική και στις καρδιές εκατομμυρίων.

«Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είχε πει συγκινημένος ο 76χρονος Όσμπορν στο πλήθος,καθώς καθόταν στον θρόνο του πάνω στη σκηνή του Villa Park. Ήταν η συναυλία που σηματοδοτούσε το «τελευταίο του τόξο», με ερμηνείες από μερικά από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, αλλά και από επιρροές όπως οι Metallica και οι Guns N’ Roses.

Ο Οσμπορν υπήρξε πρωτοπόρος του heavy metal με τους Black Sabbath, πριν συνεχίσει να γνωρίζει τεράστια επιτυχία ως σόλο καλλιτέχνης. Με τραγούδια που έχουν γίνει κλασικά, όπως τα «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs», «Crazy Train» και «Changes», κατάφερε να γράψει ιστορία τόσο με το συγκρότημα όσο και μόνος του.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής έγινε γνωστός και σε ευρύτερο κοινό μέσα από το ριάλιτι του MTV, «The Osbournes», που έδειχνε την συχνά χαοτική καθημερινότητα του σταρ από το Μπέρμιγχαμ στο Λος Άντζελες, μαζί με τη σύζυγό του Sharon και τα παιδιά τους Kelly και Jack.

Επίσης ο Οσμπορν δεν ήταν μόνο διάσημος για τη μουσική του, αλλά και για τις θρυλικές ιστορίες του ως «κακό παιδί» της ροκ σκηνής, με πιο χαρακτηριστική εκείνη όπου δάγκωσε το κεφάλι ενός ρόπαλου επί σκηνής.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σοβαρά. Η διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον και οι επιπλοκές από τραυματισμούς, όπως η πτώση του το 2019, τον ανάγκασαν να ακυρώσει τις περιοδείες του. Παρ’ όλα αυτά, έκανε μια μοναδική, έκπληξη εμφάνιση στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ το 2022, κλείνοντας τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας.

Η συναυλία στο Villa Park, που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά από τη σύζυγό του Sharon, ήταν το αποχαιρετιστήριο δώρο του στους θαυμαστές του – ένα «τέλειο αντίο».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όζι Όσμπορν τιμήθηκε με εισαγωγή στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock and Roll Hall of Fame, τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Διαθέτει αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ, ενώ έχει λάβει βραβεία όπως το Ivor Novello, πέντε Grammy από 12 υποψηφιότητες, το βραβείο Godlike Genius του NME και τον τίτλο Living Legend από το Classic Rock.

Τέλος ο Άγγλος τραγουδιστής αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Sharon, τα παιδιά τους Aimee, Kelly και Jack, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Jessica και Louis, από τον πρώτο του γάμο με τη Thelma Riley, μαζί με τα εγγόνια του.