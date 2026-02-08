Ανακάλυψη σπάνιας κασέτας του θρυλικού Όζι Όσμπορν από πρόβα του 1980 φέρνει στο φως ηχογραφήσεις της πρώτης σόλο μπάντας του εμβληματικού καλλιτέχνη της metal σκηνής.

Η κασέτα περιλαμβάνει ηχογραφήσεις του Όζι Όσμπορν μαζί με τον κιθαρίστα Ράντι Ρόουντς και τον μπασίστα Μπομπ Ντέισλι, πριν την ένταξη του ντράμερ Λι Κέρσλεϊκ. Η σύνθεση αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα του συγκροτήματος που ηχογράφησε αργότερα το ιστορικό άλμπουμ Blizzard of Ozz.

Η 12λεπτη ηχογράφηση, με την ετικέτα “Ozzie Last Day”, βρέθηκε στη σοφίτα του Ντέιβιντ Τζόλι. Ο Τζόλι είχε γνωριστεί με τον Όζι όταν ο τραγουδιστής αποχώρησε από τους Black Sabbath και ξεκινούσε να δημιουργεί το νέο του μουσικό σχήμα.

Ο Τζόλι προσκάλεσε το Sky News στο σπίτι του και έπαιξε την κασέτα για το τηλεοπτικό δίκτυο, αποκαλύπτοντας μια μπλουζ σύνθεση όπου ακούγονται καθαρά τα αναγνωρίσιμα φωνητικά του Όζι Όσμπορν.

Το Sky News επικοινώνησε με τον Μπομπ Ντέισλι, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της ηχογράφησης. Όπως δήλωσε: «Μόλις την άκουσα, σκέφτηκα, ναι, αυτοί είμαστε εμείς, αυτή είναι η φωνή του Όζι… Δεν ξέρω αν κάναμε οντισιόν για έναν ντράμερ και απλώς χαλαρώναμε λίγο, ή απλώς κάναμε αστεία… αλλά δεν ήταν ένα τραγούδι στο οποίο δουλεύαμε, επειδή είχαμε σίγουρα τραγούδια μέχρι τότε, είχαμε αρκετά τραγούδια».