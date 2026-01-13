Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας έπεσε μία 13χρονη στην Πετρούπολη Αττικής το μεσημέρι της Τρίτης 13 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε σε στάση λεωφορείων στην οδό Μετεώρων, όπου ένα 31χρονος Αιγύπτιος επιτέθηκε στην ανήλικη ρίχνοντας την στο έδαφος, με σκοπό να διαπράξει γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Ωστόσο, ένας πολίτης που περνούσε από το σημείο, είδε το περιστατικό και έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο 31χρονος να τραπεί σε φυγή, αφού πρώτα αφαίρεσε το κινητό της ανήλικης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που μετά από αναζητήσεις κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 31χρονο σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης.