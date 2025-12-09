Μία σοβαρή καταγγελία 19χρονης από περιοχή του δήμου Τυρνάβου για απόπειρα βιασμού της από 21χρονο συντοπίτη της, διερευνούν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) και αφορά επίθεση που, όπως υποστηρίζει η νεαρή γυναίκα, σημειώθηκε την Κυριακή μέσα στο αυτοκίνητο του 21χρονου. Ο φερόμενος ως δράστης κλήθηκε να καταθέσει και αρνήθηκε κατηγορηματικά το περιστατικό, παρουσιάζοντας διαφορετική εκδοχή από εκείνη της 19χρονης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου.