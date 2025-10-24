Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας άνοιξε η αυλαία της δίκης με γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση που φέρεται να έχει τελέσει σε βάρος δύο γυναικών.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Η μάρτυρας ανέφερε πως η αποκάλυψη έγινε τον Αύγουστο του 2015, όταν η κόρη της αποφάσισε να μιλήσει και να αποκαλύψει όσα βιώνει για πρώτη φορά τόσο στους γονείς της όσο και στην αδελφή της.

Η μητέρα περιέγραψε ότι η οικογένεια είχε εμπιστευτεί τον κατηγορούμενο, θεωρώντας τον σχεδόν μέλος της.

Στη διάρκεια της κατάθεσης της διατύπωσε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος ασκούσε ψυχολογική πίεση και επιρροή στην κόρη της, που είχε αναπτύξει εξάρτηση από αυτόν. «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη», ανέφερε η μητέρα, περιγράφοντας έναν άνθρωπο χειριστικό και ελεγκτικό, με συμπεριφορές εξουσιαστικού χαρακτήρα.

Η μάρτυρας μάλιστα συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε σε μία απόπειρα αυτοκτονίας της κόρης της, κατά την οποια ο κατηγορούμενος είχε προσφερθεί να βοηθήσει καθως ήταν ο σύντροφος της άλλης κόρης τους και άνθρωπος της εμπιστοσύνη.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η μάρτυρα παραδέχθηκε πως «αποτρέψαμε τα κορίτσια να κάνουν καταγγελία. Και εξακολουθώ να πιστεύω οτι τότε ούτε η κόρη μας ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμη για όλο αυτό. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι το τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό. Από την ώρα που έγινε καταγγελία και μιλάω για αυτό, οι γυναίκες της ηλικίας μου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον μου έχουν εκμυσττηρετεί ότι είτε σε εκείνες είτε σε γυναίκες του στενού τους κύκλο είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο» εξηγησε η μάρτυρας.

Νωρίτερα, είχε εξεταστεί στο δικαστήριο, μία γυναίκα που τον είχε καταγγείλει αλλά ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε για αυτή την περίπτωση με το βούλευμα.

Η δίκη συνεχίζεται.