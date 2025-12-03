Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 24χρονος για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση συνομήλικής του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισε την 24χρονη και, αφού στάθμευσε μπροστά της, την έπεισε να τη μεταφέρει στο σπίτι της.

Αντί γι’ αυτό, τη μετέφερε στο δικό του σπίτι, όπου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την κλείδωσε και αποπειράθηκε με τη βία να προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο δράστης να σταματήσει και να τη μεταφέρει με το όχημά του σε γειτονικό χωριό, όπου την εγκατέλειψε.

Μετά από αυτεπάγγελτη προανάκριση, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 24χρονο την Τρίτη. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε την ώρα του περιστατικού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.