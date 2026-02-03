Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Αρχικά ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στην Συνταγματική Αναθεώρηση την οποία προανήγγειλε και έθεσε στον δημόσιο διάλογο την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το χρονικό περιθώριο στο οποίο απευθύνεται, προφανώς ξεπερνά τον εκάστοτε πρωθυπουργό, το εκάστοτε κόμμα, την εκάστοτε Βουλή, την εκάστοτε σύνοδο. Συνεπώς, το να απέχεις ή το να καταγγέλλεις χωρίς μία αντιπρόταση, για μένα δεν είναι σωστή πολιτική. Πρέπει να συμμετάσχεις σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει η προτείνουσα και η αναθεωρητική Βουλή. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή είναι, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μια μεγάλη γκάμα ή ένα σύνολο από άρθρα τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν.»

Εγώ προσωπικά και ως Κίνημα Δημοκρατίας έχουμε αναφερθεί ενδελεχώς στις αλλαγές που προτείνουμε στο Σύνταγμα. Εννοείται για τα αυτά τα οποία είναι της μόδας τώρα και εμείς τα λέμε εδώ και πολύ καιρό, όπως είναι το άρθρο 86, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όπου εκεί το Κίνημα Δημοκρατίας είναι το μόνο που λέει για κατάργηση του άρθρου 86. Δεν λέμε για αναθεώρηση, δεν λέμε να το κοιτάξουμε στο μέλλον, λέμε κατάργηση. Γι’ αυτό και για τη δικογραφία των Τεμπών λέγαμε ότι πρέπει να πάει κατευθείαν στην τακτική δικαιοσύνη.

Διότι αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως το λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, δεν είναι μέρος των καθηκόντων τους. αλλά και εδώ χρησιμοποίησαν το άρθρο 86 για να μπλοκάρουν τις ευθύνες. Και μάλιστα με το αμελλητί, δηλαδή ότι πρέπει η δικαιοσύνη να το στέλνει στη Βουλή κατευθείαν, ό,τι δικογραφία υπάρχει για υπουργούς, στην ουσία είναι σαν να βάζεις χειροπέδες τελείως στη δικαιοσύνη. Ούτε αυτό είναι εντελώς παρανοϊκό», είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων: «είναι μία συζήτηση που θα κάνουμε και στο συνέδριό μας και αργότερα. Προσωπικά δεν έχω αγκυλώσεις όσον αφορά στο άρθρο αυτό, αλλά το Σύνταγμα λέει για δωρεάν δημόσια παιδεία. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δωρεάν δημόσια παιδεία. Δεν αναφέρομαι μόνο στα φροντιστήρια και στο πως δεν υπάρχει ολοήμερο σχολείο και τα λοιπά. Για τα πανεπιστήμια, για να είναι δωρεάν η δημόσια παιδεία, πρέπει να καλύπτεται η σίτιση, η στέγη, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη και οι μεταφορές. Το κόμμα του «τζάμπα» λοιπόν, έχει καταντήσει έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος μεγαλώνει σε μία οικογένεια με οικονομική δυσχέρεια, δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το νοίκι στο πανεπιστήμιο, να πηγαίνει μόνο να δώσει μαθήματα. Και να δουλεύει να μην μπορεί να έχει φοιτητική ζωή. Αυτό πρέπει να σταματήσει.»

«Πρέπει ένας φοιτητής να μπορεί να είναι στο πανεπιστήμιό του, που να είναι κοιτίδα πνεύματος και να μπορεί να μάθει κάτι που τον καλλιεργεί το πνεύμα του. Δεν θεωρώ ότι το να υπάρχει περισσότερη επιλογή στην παιδεία αφαιρεί το δικαίωμα της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Δωρεάν παιδεία δεν είναι μόνο τα δίδακτρα. Είναι η δυνατότητα ενός φοιτητή να έχει ποιοτικές σπουδές χωρίς το άγχος επιβίωσης».

Για τους δημόσιους υπαλλήλους και τη μονιμότητα: «Αυτά όλα θα τα παρουσιάσω και στο συνέδριο. Αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα: Είναι η ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε επιρροή της εκτελεστικής στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να ελέγχει την εκτελεστική; Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο οι δικαστές να επιλέγουν την ηγεσία τους. Έχουμε καταθέσει ξεκάθαρες προτάσεις γι’ αυτό και για τη στελέχωση των δικαστηρίων και για τα ψυχομετρικά και τους, γενικά τους παράγοντες. Ένα άρθρο το οποίο δεν πρόκειται να είναι στην αναθεώρηση είναι το άρθρο 3 για τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας – Κράτους».

Επίσης για το προοδευτικό κέντρο ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε:«μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι καλύπτουν όλο το χώρο από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτό που δεν είπαν, είναι ότι η σύγχρονη αριστερά, που είναι η κυβερνητική αριστερά, αυτή που θέλει να αλλάξει το κατεστημένο, να αλλάξει τις συνθήκες υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, για να μπορεί να εφαρμόσει την αλλαγή, αρχίζει από το προοδευτικό κέντρο. Και μετά φυσικά προσπαθείς να, να έχεις όσο δυνατόν πιο ανθρωπιστικές πολιτικές και κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές υπέρ της ειρήνης στην περιοχή κ.λπ».

«Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την Καρυστιανού»

Στην ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να συνεργαστεί με την κ. Καρυστιανού ο κ. Κασσελάκης ανέφερε: «Απαντάω ξεκάθαρα ότι στα ζητήματα του κράτους δικαίου εμείς ήμασταν εδώ και πολύ καιρό μπροστά σε αυτά τα θέματα. Πολύ πριν εμφανιστούν αυτά στη δημοσιότητα. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που κατέβηκα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έλεγα για την κατάργηση των βουλευτικών ασυλιών και άλλα. Ο Μητσοτάκης θα πέσει και, θα πέσει από μόνος του.»

Η ερώτηση είναι με τι θα αντικατασταθεί. Πώς αυτή η χώρα θα εξελιχθεί. Διότι αν είναι να βάλουμε άλλους που θα κάνουν τα ίδια, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Συνεπώς, εννοείται ότι η κυρία Καρυστιανού η οποία δεν προέρχεται από αυτό το σύστημα των κομματικών στρατών, των εργολαβιών και των, των πολιτικών, κομματικών χρεών και τα λοιπά όπως και εγώ, με όλο το σεβασμό, έχουμε το δικαίωμα να πολιτευτούμε και να έχουμε μια πρώτη ευκαιρία. Από κει και πέρα, από κει και πέρα, να ρωτήσετε τους άλλους εάν θα συνεργαστούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε θέσεις. Μετεκλογικά, βεβαίως κάλλιστα θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε. Η κυρία Καρυστιανού δεν έχει κάποια ευθύνη για το που βρίσκεται η χώρα σήμερα». δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Για το θέμα των αμβλώσεων ο κ. Κασσελάκης: «σας λέω ξεκάθαρα ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε ως Κίνημα Δημοκρατίας. Είναι κατοχυρωμένο. Δεν πάμε πίσω».

Τέλος αναφέρθηκε και για το νέο μοντέλο πολιτικής: «Το μοντέλο της Ολλανδίας θα είναι το μόνο μοντέλο από δω και πέρα. Διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πολύπλοκος, ο πλουραλισμός στην πολιτική είναι σημαντικός και το 41% και η αυτοδυναμία που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Και είναι η εξαίρεση δυστυχώς εν μέρει λόγω της προπαγάνδας Μητσοτάκη και που μαζί με τους Ισραηλινούς που τους βοηθούσανε να κάνουνε microtargeting στους ψηφοφόρους και χειραγώγηση και τα λοιπά μπόρεσε να μοχλεύσει τον κόσμο εκεί.»

Συγκαλύψεις για και υποκλοπές και συγκαλύψεις Τεμπών και τα λοιπά, αλλά και φοβικής αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ που δεν άλλαξε από το ’19 ως το ’23, που καθόμασταν να απολογούμαστε για τη ρετσινιά στην αριστεία, για τα προξενεία στην Θράκη και για τα τοπικά νομίσματα και για τον Κατρούγκαλο. Το 41% δεν είναι το φυσιολογικό ποσοστό. Οι συνεργασίες γίνονται μετεκλογικά και πάνω σε θέσεις. Όχι σε συναλλαγές». κατέληξε ο κ. Κασσελάκης.