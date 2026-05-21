Ως αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου εκπροσώπησε τους «ερυθρόλευκους» στη λαμπερή συνέντευξη Τύπου του Final Four της Ευρωλίγκας.

Ο 36χρονος διεθνής φόργουορντ δήλωσε μεταξύ άλλων πωςστόχος του είναι η φετινή μπασκετική γιορτή να είναι η πιο ξεχωριστή για εκείνον και να συνδυαστεί με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει τη «δίψα» που έχει για την 3η Ευρωλίγκα της καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θέλω αυτό το Final 4 να είναι το πιο ξεχωριστό για μένα. Αυτά που σου μένουν είναι αυτά που κερδίζεις. Η πρώτη φορά δεν βγαίνει ποτέ από το μυαλό σου αλλά το επόμενο είναι αυτό που πάντα κυνηγάς. Θέλεις να νιώσεις αυτή τη χαρά και να τη δώσεις στους φιλάθλους σου, ώστε όλοι οι κόποι της σεζόν να μην πάνε χαμένοι. Ελπίζω να έχω μια ακόμη ευκαιρία στη χώρα μας και να νιώσω αυτό το νέκταρ της χαράς της κατάκτησης του τίτλου».

Για το αν θα πάρει το τελευταίο σουτ: «Δεν είμαι γνωστός στο να παίρνω τα τελευταία σουτ, οπότε η απάντηση είναι εύκολη. Όχι, δεν τελειώνω τη φάση, δίνω την πάσα στον Σάσα, στον Εβάν ή στον Τάιλερ».

Για την πίεση που έχει η ομάδα: «Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, δεν είμαστε μόνοι μας στο παρκέ, παίζουν και οι αντίπαλοι. Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι για την πίεση, πιστεύετε πως δεν θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια; Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, είναι μια προσπάθεια που κάνεις για 40 λεπτά και από εκεί κρίνεται όλη σου η χρονιά».

Για το αν είναι έξτρα κίνητρο να το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ: «Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις το τρόπαιο. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τους φιλάθλους μας να πάρουμε το κύπελλο στο ΟΑΚΑ, είναι έξτρα κίνητρο και για μας και το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι το τρόπαιο. Θέλουμε να τους δώσουμε αυτό που θέλουν πραγματικά».

Για το πώς νιώθει που πήρε την Ευρωλίγκα στα 21-22 και τώρα που είναι βετεράνος: «Αν δεν είχα την επιθυμία ή το κίνητρο δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Αν δεν έχεις το πάθος, δεν μπορείς να είσαι στο υψηλότερο επίπεδο που μπορείς. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο και το βλέπω ως μια ακόμη ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου. Τα πόδια μου μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορα πια, αλλά το πάθος υπάρχει».