Ελληνικά συστήματα Patriot προχώρησαν στην κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Η χρήση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία ανακοινώνεται για πρώτη φορά επισήμως, με την εξέλιξη αυτή να στέλνει σαφές μήνυμα για τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να αποδώσει τα εύσημα στο προσωπικό, κάνοντας λόγο για απτή απόδειξη μαχητικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Τα ελληνικά Patriot επιχειρούν στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας από το 2021. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η επιλογή της τοποθεσίας.

Παρά τις εναλλακτικές που προτάθηκαν από τη Σαουδική Αραβία, η ελληνική πλευρά επέμεινε στην περιοχή της Γιανμπού, όπου βρίσκονται κρίσιμες ενεργειακές και στρατηγικές υποδομές, όπως ο αγωγός πετρελαίου που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Ερυθρά Θάλασσα, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, καθώς και υποδομές αεροπορικής υποστήριξης.

Τι είναι τα Patriot

Όπως μετέδωσε το MEGA η παρουσία των ελληνικών συστημάτων στην περιοχή δεν περνά απαρατήρητη από την Τουρκία, η οποία έχει εκφράσει κατά καιρούς την ενόχλησή της. Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, επαναλαμβάνει σταθερά ότι τα Patriot αποτελούν καθαρά αμυντικό σύστημα.

Το σύστημα Patriot είναι αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 2003. Πρόκειται για κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, με εμβέλεια ραντάρ έρευνας που φτάνει τα 170 χιλιόμετρα και μέγιστη ακτίνα εμπλοκής έως 150 χιλιόμετρα.

Η μονάδα πυρός μπορεί να ελέγχει έως 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι δύνανται να αναπτυχθούν σε αποστάσεις έως 30 χιλιομέτρων από τον σταθμό εμπλοκής, εξασφαλίζοντας μέγιστη κάλυψη περιοχής. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής έως και εννέα στόχων, συμπεριλαμβανομένων τακτικών, βαλλιστικών και cruise πυραύλων, καθώς και αεροσκαφών.