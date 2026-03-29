Αστροναύτης της NASA, που βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης ιατρικής εκκένωσης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αποκάλυψε ότι οι γιατροί παραμένουν αμήχανοι απέναντι στην αιφνίδια ασθένεια που τον έπληξε σε τροχιά.

Ο βετεράνος των τεσσάρων διαστημικών αποστολών, Μάικ Φινκ, περιέγραψε το ανησυχητικό περιστατικό που σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, ενώ δειπνούσε και προετοιμαζόταν για έναν διαστημικό περίπατο προγραμματισμένο για την επόμενη ημέρα.

Ξαφνικά έχασε τη δυνατότητα να μιλήσει, χωρίς να αισθανθεί πόνο, προκαλώντας ανησυχία στους συναδέλφους του, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τους γιατρούς πτήσης στη Γη.

«Ήταν εντελώς απρόσμενο. Συνέβη απίστευτα γρήγορα», δήλωσε ο 59χρονος Φινκ, απόστρατος συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας, μιλώντας στο Associated Press από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Τζόνσον στο Χιούστον.

Το επεισόδιο, το οποίο παρομοίασε με «μια πολύ, πολύ γρήγορη αστραπή», διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Όπως είπε, ένιωσε καλά αμέσως μετά και εξακολουθεί να είναι υγιής, χωρίς να έχει βιώσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.

Η ιατρική διερεύνηση και η αντίδραση της NASA

Οι γιατροί απέκλεισαν το ενδεχόμενο καρδιακής προσβολής και επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε πνιγμός, ωστόσο όλα τα άλλα πιθανά αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με τις 549 ημέρες που έχει περάσει σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Το περιστατικό συνέβη πέντε μήνες μετά την έναρξη της τελευταίας του αποστολής στον σταθμό.

«Οι συνάδελφοί μου είδαν ξεκάθαρα ότι ήμουν σε δυσκολία», ανέφερε, περιγράφοντας πώς και τα έξι μέλη του πληρώματος έσπευσαν να τον βοηθήσουν. «Ήταν όλοι σε επιφυλακή μέσα σε δευτερόλεπτα».

Ο αστροναύτης τόνισε ότι το μηχάνημα υπερήχων του σταθμού αποδείχθηκε ανεκτίμητο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από την επιστροφή του στη Γη έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες εξετάσεις, ενώ η NASA εξετάζει τα ιατρικά αρχεία και άλλων αστροναυτών για τυχόν παρόμοια περιστατικά.

Η πρόωρη επιστροφή και η επόμενη μέρα

Ο Φινκ, ο οποίος αποκάλυψε πρόσφατα την ταυτότητά του για να σταματήσει τη δημόσια εικασία, εξέφρασε τη λύπη του που η ασθένεια οδήγησε στην ακύρωση του διαστημικού περιπάτου — ο οποίος θα ήταν ο δέκατος για τον ίδιο και ο πρώτος για τη συνάδελφό του Ζένα Κάρντμαν — καθώς και στην πρόωρη επιστροφή της και δύο ακόμη μελών του πληρώματος.

Η SpaceX τους επανέφερε στη Γη στις 15 Ιανουαρίου, περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, και οδηγήθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Ήμουν πάντα εξαιρετικά υγιής, οπότε αυτό αποτέλεσε έκπληξη για όλους μας», παραδέχθηκε ο Φινκ.

Ωστόσο, σταμάτησε να απολογείται όταν ο διαχειριστής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, του ζήτησε προσωπικά να μην το κάνει. Οι συνάδελφοί του τον διαβεβαίωσαν λέγοντας: «Δεν έφταιγες εσύ. Ήταν το διάστημα. Δεν απογοήτευσες κανέναν». Ο αισιόδοξος αστροναύτης εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα έχει την ευκαιρία για μια ακόμη αποστολή στο Διάστημα.