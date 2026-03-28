Ο βασιλιάς Κάρολος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους της Βρετανίας, με περιουσία που εκτιμάται στα 860 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Rich List 2025 της εφημερίδας The Sunday Times. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο μεγάλη περιουσία χωρίς να λαμβάνει «μισθό» με την τυπική έννοια του όρου, όπως συμβαίνει με πολιτικά πρόσωπα ή κατόχους δημόσιων αξιωμάτων.

Όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος χρηματοδοτούνταν μέσω του Δουκάτου της Κορνουάλης, ενός εκτεταμένου estate που είχε ως αποστολή να παρέχει οικονομικούς πόρους στον διάδοχο του θρόνου. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανέλαβε τον θρόνο, ο Κάρολος αντλεί πλέον χρηματοδότηση από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Η κύρια πηγή των εσόδων του προέρχεται από το Crown Estate, ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει επιχειρήσεις λιανικής και φιλοξενίας, πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο και περισσότερα από 191.000 στρέμματα γης και κτημάτων, σύμφωνα με το ABC News. Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο περιουσιακών στοιχείων αποτελεί τη βάση της οικονομικής ισχύος του μονάρχη, ενισχύοντας τη θέση του ανάμεσα στις πιο εύπορες προσωπικότητες της χώρας.