Ο βασιλιάς Κάρολος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους της Βρετανίας, με περιουσία που εκτιμάται στα 860 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Rich List 2025 της εφημερίδας The Sunday Times. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο μεγάλη περιουσία χωρίς να λαμβάνει «μισθό» με την τυπική έννοια του όρου, όπως συμβαίνει με πολιτικά πρόσωπα ή κατόχους δημόσιων αξιωμάτων.
Όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος χρηματοδοτούνταν μέσω του Δουκάτου της Κορνουάλης, ενός εκτεταμένου estate που είχε ως αποστολή να παρέχει οικονομικούς πόρους στον διάδοχο του θρόνου. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανέλαβε τον θρόνο, ο Κάρολος αντλεί πλέον χρηματοδότηση από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.
Η κύρια πηγή των εσόδων του προέρχεται από το Crown Estate, ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει επιχειρήσεις λιανικής και φιλοξενίας, πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο και περισσότερα από 191.000 στρέμματα γης και κτημάτων, σύμφωνα με το ABC News. Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο περιουσιακών στοιχείων αποτελεί τη βάση της οικονομικής ισχύος του μονάρχη, ενισχύοντας τη θέση του ανάμεσα στις πιο εύπορες προσωπικότητες της χώρας.
Όπως αναφέρει το People, τα κέρδη που προέρχονται από το Crown Estate ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, και ένα ποσοστό αυτών των κερδών διατίθεται στη βασιλική οικογένεια ως εφάπαξ ποσό, γνωστό ως «Sovereign Grant». Το ίδιο το ποσοστό έχει κυμανθεί κατά τη διάρκεια των ετών: αυξήθηκε από 15% σε 25% κατά το έτος 2017-2018 (για να βοηθήσει στην κάλυψη των δαπανών για τις επισκευές στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ), αλλά μειώθηκε ξανά στο 12% κατά το έτος 2024-2025, σύμφωνα με το BBC.
Το έτος 2025-2026, ο Κάρολος έλαβε περισσότερα από 176,6 εκατομμύρια δολάρια από το Sovereign Grant — μια αύξηση άνω των 61 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Κάρολος χρηματοδοτείται επίσης μέσω του Δουκάτου του Λάνκαστερ, μιας ιδιωτικής εταιρείας που ιδρύθηκε από τον βασιλιά Ερρίκο Δ΄ το 1399 με σκοπό να εξασφαλίσει κληρονομιά για τον βασιλιά και τους διαδόχους του. Το Δουκάτο αποτελείται σήμερα από ιστορικά ακίνητα και μνημεία και πάνω από 41.000 στρέμματα αγροτικής γης.
Όλα τα καθαρά έσοδα του Δουκάτου του Λάνκαστερ κατατίθενται στο Privy Purse — το οποίο καταβάλλεται στον Κάρολο.
Σύμφωνα με το Court Circular, το 2025 πραγματοποίησε 535 εξόδους και ταξίδια λόγω βασιλικών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι συνέχιζε να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.