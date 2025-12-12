Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη ότι πάσχει από καρκίνο, ο Βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα στους Βρετανούς μέσα από ένα προ-μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό μήνυμα, μιλώντας για τη ζωή του με την ασθένεια.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι το μήνυμα, το οποίο γυρίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου, θα μεταδοθεί στις 20.00 (τοπική ώρα, 22.00 ώρα Ελλάδας) από το Channel 4. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου και στη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα.

Ο βασιλιάς, που είχε ανακοινώσει στις 5 Φεβρουαρίου 2024 ότι νοσεί από καρκίνο χωρίς να διευκρινίσει το είδος του, «θα υπογραμμίσει τη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης», σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού. Θα μοιραστεί επίσης τις σκέψεις του για τη διαδρομή προς την ανάρρωση.

Μετά την προβολή του μηνύματος, θα ακολουθήσει ζωντανή σύνδεση από αντικαρκινική μονάδα νοσοκομείου στο Κέιμπριτζ, όπως αναφέρει το παλάτι.

Η αλλαγή μιας παράδοσης

Η ανακοίνωση της διάγνωσης στις 5 Φεβρουαρίου 2024, έπειτα από χειρουργική επέμβαση που σχετιζόταν με υπερτροφία του προστάτη, έβαλε τέλος σε ένα μακροχρόνιο ταμπού: οι Βρετανοί μονάρχες παραδοσιακά δεν αποκάλυπταν λεπτομέρειες για την υγεία τους.

Τότε, το παλάτι είχε γνωστοποιήσει ότι ο Κάρολος ξεκίνησε «ένα πρόγραμμα θεραπειών», αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις, ενώ συνέχιζε να εργάζεται από το σπίτι του.

Δύο μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2024, επέστρεψε στις δημόσιες εκδηλώσεις, επισκεπτόμενος αντικαρκινικό κέντρο του Λονδίνου μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μίλησε για το «σοκ» που ένιωσε όταν ενημερώθηκε για τη διάγνωσή του, ενώ οι γιατροί του εξέφρασαν πως ήταν «πολύ ενθαρρυμένοι από την πρόοδό του».

Τον Μάρτιο του 2025, το παλάτι ανακοίνωσε σύντομη νοσηλεία του βασιλιά λόγω «παρενεργειών» της θεραπείας, ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε «μικρή αναποδιά». Τον Μάιο, σε επίσκεψή του στο Μπράντφορντ, απάντησε σε ερώτηση για την υγεία του λέγοντας: «Θα ήθελα να πιστεύω ότι βρίσκομαι σε καλό δρόμο».

Επιστροφή στις υποχρεώσεις

Τους τελευταίους μήνες, ο Κάρολος έχει συμμετάσχει σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων, υποδεχόμενος μεταξύ άλλων τον Ντόναλντ Τραμπ σε επίσκεψη αρχηγού κράτους. Έχει επίσης ταξιδέψει στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, στον Καναδά και στο Βατικανό, όπου συμμετείχε σε ιστορική προσευχή με τον πάπα Λέων.

Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα, ο μονάρχης φαίνεται αποφασισμένος να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του με τη νόσο. Όπως είχε γράψει τον Απρίλιο σε ευχαριστήρια επιστολή προς οργανώσεις αρωγής, μια διάγνωση καρκίνου είναι «προκαλεί έντονη εντύπωση και ορισμένες φορές είναι τρομακτική».

Αν και, όπως σημείωσε τον Νοέμβριο ο βασιλικός σχολιαστής Ρόμπερτ Τζόνσον, «δεν μπορούμε να περιμένουμε από εκείνον να είναι παρών 100%», ο Κάρολος εξακολουθεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του «κάνοντας όλα όσα περιμένουμε από έναν βασιλιά».