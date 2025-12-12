Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανακοίνωσε ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα «περιοριστεί» το επόμενο έτος, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «καλή είδηση». Το μήνυμά του μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Channel Four και είχε τη μορφή βιντεοσκοπημένης δήλωσης προς τους υπηκόους του.

Ο 77χρονος μονάρχης είχε διαγνωστεί τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους με μια μορφή καρκίνου, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της ασθένειας. Η ανακοίνωση εντάσσεται σε εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είμαι σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσω μια καλή είδηση: χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών εντολών, το θεραπευτικό πρόγραμμά μου για τον καρκίνο ενδέχεται να μειωθεί με τη νέα χρονιά», ανέφερε ο Κάρολος, κάνοντας λόγο για «προσωπική ευλογία».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Ανακτόρων, «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» στη θεραπεία, ενώ οι γιατροί τον έχουν πλέον συμβουλεύσει να περάσει σε «φάση προφύλαξης».