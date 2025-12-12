Ο Βασιλιάς Κάρολος ηχογράφησε ένα προσωπικό μήνυμα σχετικά με τη διάγνωση καρκίνου και την ανάρρωσή του, το οποίο θα προβληθεί σε μια πρωτοποριακή τηλεοπτική μετάδοση σήμερα.

Το μήνυμα του μονάρχη θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Stand Up To Cancer 2025», μιας κοινής πρωτοβουλίας του οργανισμού Cancer Research UK και του Channel 4.

Ο 77χρονος βασιλιάς διαγνώστηκε με μια μη αποκαλυφθείσα μορφή καρκίνου στις αρχές του 2024 και από τότε υποβάλλεται σε εβδομαδιαίες θεραπείες. Παρά τη διάγνωση, συνέχισε να τηρεί ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, πραγματοποιώντας πέντε κρατικές επισκέψεις μέσα στη χρονιά.

Στο μήνυμά του, ο Κάρολος θα υπογραμμίσει τη σημασία των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και θα «αναλογιστεί τη δική του πορεία ανάρρωσης». Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, στο Morning Room του Clarence House.

Ένα πρωτόγνωρο βασιλικό μήνυμα για τη δημόσια υγεία

Η φετινή εκδήλωση Stand Up To Cancer έχει στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, να συγκεντρώσει πόρους για την έρευνα και να στηρίξει όσους επηρεάζονται από τη νόσο.

Το μήνυμα του βασιλιά θα αποτελέσει μέρος της κεντρικής βραδιάς του Channel 4 και θα μεταδοθεί στις 8 το βράδυ, λίγο πριν από μια ζωντανή εκπομπή από την ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Addenbrooke στο Κέιμπριτζ, με παρουσιάστρια τη Davina McCall, η οποία έχει επίσης δώσει τη δική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση θεωρείται σημαντική ρήξη με την παράδοση της βρετανικής μοναρχίας, καθώς σπάνια ένας αρχηγός κράτους εκφράζεται δημοσίως για προσωπικό ιατρικό ζήτημα. Το Μπάκιγχαμ έχει αποφύγει να ανακοινώσει λεπτομέρειες για τον τύπο ή τη θεραπεία του καρκίνου, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι δεν σχετίζεται με τον προστάτη.

Η επίδραση της δημόσιας εξομολόγησης

Η απόφαση του Καρόλου να μιλήσει ανοιχτά για την ασθένεια είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των αναζητήσεων για πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο σε ιστοσελίδες του NHS και φιλανθρωπικών οργανισμών.

Ο μονάρχης διαγνώστηκε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, λίγες ημέρες μετά από νοσηλεία για προγραμματισμένη επέμβαση λόγω καλοήθους διόγκωσης του προστάτη. Τότε, το Παλάτι είχε ανακοινώσει ότι «κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διαδικασίας εντοπίστηκε ένα ξεχωριστό ζήτημα, το οποίο μετά από διαγνωστικές εξετάσεις επιβεβαιώθηκε ως μορφή καρκίνου».

Στην ίδια ανακοίνωση τονιζόταν ότι ο βασιλιάς ξεκίνησε άμεσα κύκλο τακτικών θεραπειών, παραμένοντας θετικός και συνεχίζοντας τις κρατικές υποχρεώσεις του. Ο ίδιος εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την ιατρική του ομάδα για την έγκαιρη παρέμβαση και δήλωσε ότι επέλεξε να μοιραστεί τη διάγνωσή του για να αποφευχθούν εικασίες και να ενισχυθεί η δημόσια κατανόηση γύρω από τον καρκίνο.

Εργαλείο ενημέρωσης για το κοινό

Στο πλαίσιο της εκστρατείας Stand Up To Cancer έχει δημιουργηθεί ο διαδικτυακός οδηγός screeningchecker.co.uk, ο οποίος βοηθά τους χρήστες να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα ελέγχου για καρκίνο του μαστού, του εντέρου και του τραχήλου της μήτρας. Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες από το Cancer Research UK και καθοδήγηση για περαιτέρω υποστήριξη όπου χρειάζεται.