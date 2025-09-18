Μια καθημερινή χαμηλή δόση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής κάποιων μορφών καρκίνου του παχέος εντέρου μετά από χειρουργική αφαίρεση του όγκου, σύμφωνα με μεγάλη κλινική δοκιμή για τις αντικαρκινικές ιδιότητες του γνωστού παυσίπονου.

Σουηδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά χαμηλή δόση ασπιρίνης μετά την αφαίρεση του όγκου τους είχαν 50% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν υποτροπή μέσα στα επόμενα τρία χρόνια σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo).

Η δοκιμή αφορούσε ασθενείς των οποίων οι όγκοι έφεραν συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις, που τους καθιστούν ευάλωτους στις αντικαρκινικές επιδράσεις της ασπιρίνης. Περίπου το 40% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου φέρουν τέτοιες μεταλλάξεις.

«Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει την κλινική πρακτική», δήλωσε η καθηγήτρια Άννα Μάρτλινγκ, επικεφαλής της μελέτης Alascca στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη. «Σε ασθενείς με τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις, ο κίνδυνος υποτροπής μειώθηκε πάνω από 50%. Είναι τεράστια επίδραση».

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παχέος εντέρου παγκοσμίως — πάνω από 40.000 μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και οι περισσότεροι υποβάλλονται σε χειρουργική αφαίρεση των όγκων, ο καρκίνος μπορεί να επανεμφανιστεί, παρά την πρόοδο στη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και τη χειρουργική.

Τα περιστατικά καρκίνου του εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως σε άτομα κάτω των 50 ετών, χωρίς να είναι απολύτως ξεκάθαρο γιατί. Οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι ρόλο παίζουν η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και οι τοξίνες που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου.

Η μελέτη Alascca

Η μελέτη ενέπλεξε περισσότερους από 3.500 ασθενείς από Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση καρκίνου του παχέος εντέρου. Γενετικές εξετάσεις σε 2.980 ασθενείς έδειξαν ότι 1.103 (37%) έφεραν μεταλλάξεις σε γονίδια της βιολογικής οδού PI3K, η οποία συνδέεται με τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου.

Αυτοί οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία λάμβανε καθημερινά 160 mg ασπιρίνης για τρία χρόνια και η άλλη εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν ασπιρίνη είχαν 55% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν υποτροπή της νόσου.

Η ασπιρίνη φαίνεται να δρα αντικαρκινικά μέσω της μείωσης της φλεγμονής, της αναστολής της οδού PI3K και της παρεμπόδισης της λειτουργίας των αιμοπεταλίων, τα οποία μπορούν να «καμουφλάρουν» τα καρκινικά κύτταρα από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η Μάρτλινγκ τόνισε την ανάγκη γενετικού ελέγχου σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου, ώστε όσοι μπορούν να ωφεληθούν από την ασπιρίνη να τη λαμβάνουν. «Είναι ένα ευρέως διαθέσιμο φάρμακο και εξαιρετικά οικονομικό», είπε χαρακτηριστικά.

Πιθανοί κίνδυνοι

Παρότι κυκλοφορεί πάνω από έναν αιώνα, η μακροχρόνια χρήση ασπιρίνης ενέχει κινδύνους. Στη μελέτη, τέσσερις ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές παρενέργειες που πιθανόν σχετίζονταν με την ασπιρίνη, όπως αλλεργικές αντιδράσεις, γαστρεντερική αιμορραγία και εγκεφαλική αιμορραγία. Τέσσερις ασθενείς συνολικά έχασαν τη ζωή τους, με έναν θάνατο πιθανώς να σχετίζεται με τη φαρμακευτική αγωγή. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine.

Η θέση των ειδικών

Η Δρ. Κάθριν Έλιοτ, διευθύντρια ερευνών του Cancer Research UK, δήλωσε: «Η πρόληψη των καρκίνων σώζει ζωές, και η ανακάλυψη νέων τρόπων πρόληψης είναι κρίσιμη στη μάχη μας ενάντια στον καρκίνο. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία ότι η χαμηλή δόση ασπιρίνης μπορεί να προσφέρει προστασία από τον καρκίνο του εντέρου σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη μελέτη CaPP3, η οποία έδειξε παρόμοια αποτελέσματα σε άτομα με σύνδρομο Lynch — μια κληρονομική κατάσταση που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες και ποιοτικότερες μελέτες όπως οι CaPP3 και Alascca για να κατανοήσουμε ποιοι μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από την ασπιρίνη, ώστε να ζήσουν περισσότερο και με λιγότερο φόβο για τον καρκίνο», κατέληξε.

Πηγή: Guardian