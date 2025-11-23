Ένα εκτεταμένο κύμα ψύχους πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, προκαλώντας έντονη χειμωνιάτικη αστάθεια, χιονοπτώσεις και παγετό. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, μια ισχυρή πολική αέρια μάζα κινείται προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας σε απότομη πτώση της θερμοκρασίας και σε φαινόμενα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα για την εποχή. Ήδη, χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πολωνία βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένων προειδοποιήσεων από τις μετεωρολογικές τους υπηρεσίες.

Στην Ισπανία, οι βόρειες περιοχές αντιμετωπίζουν σφοδρές χιονοπτώσεις, αποτέλεσμα της αρκτικής αέριας μάζας που μετακινείται νοτιότερα. Σύμφωνα με το Euronews, έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τις κοινότητες της Αστούριας, της Κανταβρίας και τμήματα των Λεόν και Μπούργκος, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για «δύσκολες μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο παγετού». Στα Πυρηναία, η θερμοκρασία έπεσε έως τους –14°C, με χιονόστρωση που φτάνει τα 45 εκατοστά, δημιουργώντας ταυτόχρονα αυξημένη τουριστική κίνηση αλλά και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Παρόμοια εικόνα και στη Γαλλία αλλά και στην Ελβετία, όπου —όπως σημειώνει το Bloomberg— καταγράφεται «μία από τις εντονότερες ψυχρές εισβολές Νοεμβρίου εδώ και δεκαετίες». Η Météo-France έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για παγετό και χιονοπτώσεις, με θερμοκρασίες που αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το μηδέν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ήδη, ορεινοί δρόμοι έχουν επηρεαστεί και σε αρκετά περάσματα απαιτούνται αλυσίδες, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να «αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις».

Στην Πολωνία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντικές χιονοπτώσεις στα νότια και ανατολικά της χώρας, κυρίως στις περιφέρειες Podkarpackie, Małopolskie και Lublin. Το Euronews αναφέρει ότι στα Τάτρα η χιονόστρωση φθάνει σε σημεία τα 50 εκατοστά, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για αυξημένο «κίνδυνο χιονοστιβάδων». Επιπλέον, η συνδυασμένη επίδραση παγετού, χαμηλών θερμοκρασιών και παγωμένης βροχής αναμένεται να δυσκολέψει περαιτέρω τις μετακινήσεις.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι χιονοπτώσεις και ο παγετός αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις και διακοπές στις οδικές αλλά και πιθανές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές. Αποχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Τέλος, η Ευρώπη φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο που θα ενταθούν τα έντονα καιρικά φαινόμα, με τις επιπτώσεις του ψύχους να γίνονται ολοένα πιο αισθητές, με το αρκτικό κύμα ψύχους να επιμένει και τις επιπτώσεις του να γίνονται ολοένα πιο αισθητές. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου θα καθορίσουν πόσο θα επηρεαστεί η καθημερινότητα και η μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών.