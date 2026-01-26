Δίδυμα κορίτσια περίπου ενός έτους είναι μεταξύ των τριών θυμάτων του πρόσφατου ναυαγίου στη Λαμπεντούζα, μετά από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε σκάφος που αναχώρησε από τη Σφαξ της Τυνησίας.

Δίδυμα κορίτσια περίπου ενός έτους είναι τα νεότερα θύματα του πρόσφατου ναυαγίου που σημειώθηκε στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας. Μετά από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που αφορούσε το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν τα ανήλικα και το οποίο αναχώρησε από τη Σφαξ της Τυνησίας, επιβεβαιώθηκαν συνολικά τρεις θάνατοι.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας των μικρών κοριτσιών – επιζήσασας από τη Γουινέα – κατέληξαν από υποθερμία λίγο πριν την αποβίβαση. Ένας άνδρας επίσης πέθανε λίγο μετά την άφιξή του, λόγω υποθερμίας. Επιζώντες από την ίδια επιχείρηση ανέφεραν ότι ένα άλλο σκάφος αναχώρησε από το ίδιο σημείο και την ίδια ώρα με το δικό τους, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι το σκάφος αυτό ενδέχεται να ενεπλάκη σε άλλο ναυάγιο.

Οι θάνατοι αυτοί αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τους ακραίους κινδύνους και την ευαλωτότητα των ανθρώπων που επιχειρούν αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια, από τις αφρικανικές ακτές προς ευρωπαϊκά εδάφη. Μάλιστα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για αναφορές πολλαπλών θανατηφόρων ναυαγίων στην Κεντρική Μεσόγειο τις τελευταίες ημέρες. Πιστεύεται ότι αρκετά σκάφη ενεπλάκησαν μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες, με τις προκαταρκτικές πληροφορίες να υποδηλώνουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται στη θάλασσα ή να θεωρούνται νεκροί. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρεμπόδισαν σημαντικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μόνο στις πρώτες εβδομάδες του 2026, εκατοντάδες άνθρωποι εκτιμάται ήδη ότι αγνοούνται, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των συνεχιζόμενων ερευνών για τα σκάφη που λείπουν. Ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, υπενθυμίζοντας με δραματικό τρόπο ότι αυτή η διαδρομή παραμένει ο φονικότερος μεταναστευτικός διάδρομος στον κόσμο. Μόνο το 2025, τουλάχιστον 1.340 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κεντρική Μεσόγειο. Αλλά και στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου, περισσότεροι από 100 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη χρονιά στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ελλάδα. Μόλις το περασμένο Σάββατο στις βόρειες ακτές της Ικαρίας εντοπίστηκαν από τις ελληνικές Αρχές 50 αλλοδαποί καθώς και ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή του.

Οι τραγωδίες αυτές υπογραμμίζουν για ακόμη μία φορά τις φονικές συνέπειες των δικτύων διακίνησης και εμπορίας μεταναστών, τα οποία συνεχίζουν να δρουν, στέλνοντας σκόπιμα ανθρώπους στη θάλασσα με μη αξιόπλοα και υπερφορτωμένα σκάφη. Παράλληλα, αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη η διεθνής κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειες για τη διάλυση αυτών των εγκληματικών δικτύων και την αποτροπή περαιτέρω απώλειας ανθρώπινων ζωών.