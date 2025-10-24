Τραγωδία με 14 νεκρούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου, ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού στη νοτιοδυτική Τουρκία, όταν βυθίστηκε φουσκωτή λέμβος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες.

Η τουρκική Ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από κλήση που δέχθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Ένας Αφγανός, ο οποίος κατάφερε να φτάσει σε βραχώδη περιοχή, τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φουσκωτή λέμβος με 18 επιβαίνοντες βυθίστηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρησή της από την τουρκική ακτή. Οι συνθήκες του ναυαγίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σκάφη της Ακτοφυλακής ανέσυραν τις σορούς 14 ανθρώπων, ενώ δύο άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει την εθνικότητα όλων των θυμάτων.

Τέλος, η επιχείρηση εντοπισμού των δύο αγνοουμένων συνεχίζεται, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου που σαρώνει την περιοχή.