Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

BREAKING: Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

“Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας”, δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. “Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί”, πρόσθεσε.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τις φλόγες μετά την έκρηξη στο μπαρ.

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο μπαρ και lounge Le Constellation στο Κρανς-Μοντάνα, στο Βαλέ, κατά τη διάρκεια εορτασμού της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.