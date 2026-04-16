Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό λέγοντας: «Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός».

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Σωκράτης Φάμελλος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη και χαρακτήρισε τη συζήτηση στη Βουλή «αναγκαία». Όπως σημείωσε, «είναι θέμα Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση δεν αφορά τη βελτίωση του κράτους δικαίου, αλλά –όπως είπε– τη «σχεδιασμένη και βαρύτατη καταπάτησή του» από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε ακόμη σε «παραβίαση του Συντάγματος, περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων» και «επίθεση της ΝΔ στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές».

Απαντώντας στον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε: «Έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ευθύνεται για σκάνδαλα» και ότι «όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο Μέγαρο Μαξίμου». Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις Πάτσηδες, Φραπέδες και Λαζαρίδηδες».

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε πως «μόνη λύση είναι η παραίτηση της κυβέρνησης» και ζήτησε «να αναλάβει μία δημοκρατική, προοδευτική κυβέρνηση το καθήκον της αναγέννησης της πατρίδας». Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στον Μακάριο Λαζαρίδη, χαρακτηρίζοντάς τον «σήμα κατατεθέν της διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη» και ρώτησε: «Πόσο ακόμα θα τον κρατάτε στην κυβέρνηση; Ή μήπως σας κρατάει αυτός;».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, ανέφερε ότι «είναι υπεύθυνος για την επιλογή Λαζαρίδη», υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος τον είχε ορίσει διευθυντή του γραφείου Τύπου της ΝΔ το 2016 και προσωπικό σύμβουλο επικοινωνίας το 2017. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «ατιμωρησία και φωτογραφική νομοθέτηση» που, όπως είπε, αποσκοπούν στη συγκάλυψη σκανδάλων, κάνοντας αναφορά σε υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την «στοχοποίηση ανεξάρτητων αρχών και δημοσιογράφων».

Αναφορές σε υποκλοπές και ΕΥΠ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανήλθε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για «παρακράτος που στήθηκε» και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός «εκτέθηκε από την απόφαση του πλημμελειοδικείου και τις απειλές Ντίλιαν». Τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει την ΕΥΠ υπό την εποπτεία του και είχε αλλάξει τη νομοθεσία για να τοποθετήσει τον Παναγιώτη Κοντολέοντα στη θέση του διοικητή, «αν και δεν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ρωτώντας: «Θα αφήσετε τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει ή θα μεθοδευτεί η παραγραφή των αδικημάτων;». Επικαλέστηκε επίσης δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, υποστηρίζοντας ότι το λογισμικό Predator «δεν είναι υπόθεση ιδιωτών», αλλά «σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη».

Αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών

Ο Σωκράτης Φάμελλος στάθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών, σημειώνοντας ότι, παρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για «άπλετο φως», υπήρξαν «παρεμβάσεις, μπάζωμα και συγκάλυψη». Επισήμανε ότι, κατά την έναρξη της δίκης, «η Πολιτεία επιφύλαξε ακόμη μια προσβολή προς τους συγγενείς και τους δικηγόρους» λόγω των συνθηκών στο ακροατήριο.

Πολιτικές αιχμές και κάλεσμα σε παραίτηση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «η κορυφή του παγόβουνου» και επανέλαβε την ανάγκη παραίτησης της κυβέρνησης. Τόνισε ότι τίθεται «ζήτημα δεδηλωμένης» όταν, όπως είπε, «μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ βρίσκεται σε δικογραφίες της Ευρωπαίας εισαγγελέως».

Απευθυνόμενος εκ νέου στον πρωθυπουργό, δήλωσε: «Κύριε Μητσοτάκη, οφείλετε να παραιτηθείτε, γιατί έχετε ακέραιη την πολιτική ευθύνη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας». Κατηγόρησε τον ίδιο ότι «είναι το βαθύ κράτος» και ότι το «επιτελικό κράτος» λειτούργησε ως μηχανισμός εξυπηρέτησης των λίγων και ισχυρών. «Η σημερινή συζήτηση δεν αρκεί», πρόσθεσε, καλώντας σε «παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές».

Μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στο ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν το εξέλεξε ο λαός σε αυτή τη θέση». Ρώτησε αν θα αξιοποιήσει τον ρόλο του ή θα περιοριστεί «σε δηλώσεις και καταγγελίες». Τέλος, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «θα στηρίξει κάθε κοινοβουλευτικό μέσο που θα φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος για να ανασάνει».