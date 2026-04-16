O Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε αρχικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση προς τον ίδιο, την οικογένειά του και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

«Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει»

«Εδώ και επτά χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και τις πιο παλαιοκομματικές πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας. Η διαφθορά, η αδιαφάνεια, ο πελατειασμός και η χειραγώγηση των θεσμών έγιναν καθημερινότητα. Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρετε εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, που οδηγήσατε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση.

Δεν έχετε κανέναν φραγμό. “Όλα επιτρέπονται για όσους στηρίζουν το σύστημα Μαξίμου”. Όμως αυτός ο κατήφορος σύντομα τελειώνει. Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε: Το 2019 είχατε ένα αφήγημα, που στηρίχθηκε σε τρεις μεγάλες υποσχέσεις. Όλες αποδείχτηκαν κάλπικες. α) Υποσχεθήκατε «λιγότερο κράτος, αλλά πιο αποτελεσματικό». Και τι είδαμε; Ένα κράτος συγκεντρωτικό! Ένα προσωποπαγές καθεστώς, ένα διευθυντήριο, που το βαφτίσατε “επιτελικό κράτος”. Γι’ αυτό, τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και η ατιμωρησία φέρουν την υπογραφή σας. Με τον νόμο περί «επιτελικού κράτους», από τις πρώτες ώρες σας στο Μαξίμου, πήρατε υπό τον προσωπικό σας έλεγχο την ΕΥΠ. Παράλληλα, διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού, που έκανε κουμάντο κατ’ εντολήν σας στην ΕΥΠ. Και μετά διορίσατε διοικητή της τον κ. Κοντολέοντα. Για χάρη του εκλεκτού σας φέρατε και τροπολογία, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση με απλό απολυτήριο Λυκείου. Ούτε καν πτυχίο από το κολλέγιο του Southeastern Europe, δεν είχε! Τέτοια αριστεία!».

«Κρύβεστε πίσω από όλα αυτά»

Μιλώντας για το θέμα των υποκλοπών σημείωσε ανάμεσα σε άλλα: Και έρχομαι στο πιο σκοτεινό κομμάτι της διακυβέρνησής σας, που θα σας ακολουθεί και θα σας στιγματίζει για πάντα: Οι παράνομες παρακολουθήσεις του μισού σας υπουργικού συμβουλίου -ανθρώπων που κάθονται δίπλα σας-, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, των πολιτικών σας αντιπάλων, δικαστικών λειτουργών και δημοσιογράφων. Και εσείς εξακολουθείτε να το παίζετε ανήξερος. Είστε πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου όλοι αυτοί ήταν σε καθεστώς παρακολούθησης, αλλά εσείς ως εγγυητής της εθνικής ασφάλειας δεν ενδιαφέρεστε να μάθετε την αλήθεια. Η απροθυμία σας να ασχοληθείτε διεξοδικά με αυτή την εθνικά επικίνδυνη υπόθεση, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι εσείς κρύβεστε πίσω από όλα αυτά».

«Γιατί δεν είναι δίπλα σας ο κ. Χατζηδάκης; Η οικογένειά του και αυτός έγινε 6 φορές στόχος του Predator. Κάντε κάτι να μάθετε ποιος κρύβεται πίσω από την παγίδευσή του. Πείτε στον απόστρατο του ισραηλινού στρατού. Γιατί δεν κάνετε αγωγή στον κ. Ντίλιαν ότι λέει ψέματα;», διερωτήθηκε. «Γιατί αφήσατε τις εξαγωγές του Predator; Γιατί ήταν “πολλά τα λεφτά Άρη”…», είπε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στον «κουμπάρο» Γιάννη Λαβράνο. «Τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική παρουσία. Το ΥΠΡΟΠΟ προστάτευε αυτόν που παρακολούθησε τον ΥΠΡΟΠΟ», είπε και αναφέρθηκε στο όχημα της Krikel που εντοπίστηκε στο ΚΕΤΥΑΚ.

«Λίγο ντροπή, είστε κατώτερος των περιστάσεων κ. Μητσοτάκη»

«Έχω χρέος να μιλήσω και προσωπικά. Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε εμένα; Μετά από έλεγχο 400 ευρωβουλευτών και επιτροπών ήμουν θύμα στόχευσης, και κατήγγειλα το περιστατικό. Από την επόμενη ώρα στα social media τα τρολ σας μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας και ενδοοικογενειακή βία; Λίγο ντροπή, είστε κατώτερος των περιστάσεων κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα ανεχόταν ποτέ αυτό το παρακράτος», επισήμανε.

«Το δικό μου τηλέφωνο δεν έχει παγιδευτεί, απόπειρα έγινε. Από εσάς που πήρανε γιατί δεν πάτε στη Δικαιοσύνη; Τι πήρανε από τα δικά σας τηλέφωνα;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Κάνετε τους νταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά… την πάπια, όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας απειλεί»

Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Κάνετε τους νταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά… την πάπια, όταν ένας απόστρατος ισραηλινός απειλεί και εκβιάζει ευθέως τον Έλληνα πρωθυπουργό, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας. Η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει, όταν βγείτε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου.

Δεσμευόμαστε ότι με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα μα όλα τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Όλα. Σύμβαση-σύμβαση, ευρώ -ευρώ. Μόνο έτσι η πολιτική θα ανακτήσει την χαμένη της αξιοπιστία».

«Καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη»

«Ακόμη και το θέμα της αριστείας που προβάλατε ως πλεονέκτημά σας, σήμερα ακούγεται ως ανέκδοτο. Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ! Πείτε μας τώρα είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί του στενού σας συνεργάτη; “Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι η ατιμωρησία στο δημόσιο παίρνει τέλος. Και σκελετούς από τα ντουλάπια θα βγάλουμε και στο σπίτι τους θα στείλουμε όσους αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παρανομίες”. Ωραία λόγια, αλλά όχι δικά μου. Είναι δικά σας, κ. Μητσοτάκη».