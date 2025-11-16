Τουλάχιστον 32 μεταλλωρύχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, έπειτα από κατάρρευση γέφυρας σε ορυχείο κοβαλτίου στη νοτιοανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο και λειτουργεί επίσημα από την εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

Terrifying footage shows a mine collapse in Kawama, Lualaba, in the Democratic Republic of Congo, trapping miners and leaving at least 80 dead. pic.twitter.com/pxUOUz7LeH — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 16, 2025

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στο χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε στα ΜΜΕ ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας, Ρόι Καούμπα Μαγιόντε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απότομη διέλευση των εργατών προκάλεσε την κατάρρευση μιας αυτοσχέδιας γέφυρας. «Μέχρι σήμερα, έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας «συνεχίζονται».

🚨🇨🇩 Major Landlside Congo A massive landlside at a mine recently occurred in Lualaba in the Democratic Republic of the Congo Many workers were trapped as dozens of fatalities are confirmed Reports indicate that rescue operations have been difficult due to a lack of equipment pic.twitter.com/y2AioGpknB — Chyno News (@ChynoNews) November 16, 2025

Ωστόσο, αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων ανέφερε στο Reuters ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 49, αριθμό που μετέδωσε και το Al Jazeera.

Η κατάρρευση, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, «προκλήθηκε από πανικό, που φέρεται να προκλήθηκε από πυροβολισμούς από στρατιωτικό προσωπικό που ασφαλίζει το χώρο»