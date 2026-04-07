Σαν παραμύθι… Ένα δωμάτιο στολισμένο με δώρα, μία θέα που σε «αφήνει» με το στόμα ανοιχτό, λουλούδια, μπαλόνια, χαμόγελα. Κάπως έτσι, ονειρεμένα, γιόρτασε η Εστρέλα Νούρι, η σύντροφος του Τόμας Γουόκαπ, τα γενέθλια της, πάντα δίπλα στον αγαπημένο της.

Οι δύο τους πέρασαν την ημέρα σε πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Παραγωγή Χόλιγουντ έστησε ο Γουόκαπ. Οι εκπλήξεις ήταν πάμπολλες για τα 32α γενέθλια της συζύγου του.

Η πάντα ενεργή στα social media Σουηδέζα (περσικής καταγωγής) καλλονή, φρόντισε οι followers να “ζήσουν” μαζί τους κάθε στιγμή, καθώς ανέβασε αρκετά stories στο Instagram.

Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της Εστρέλα;

Το ροζ χρώμα ήταν αυτό που τράβηξε τα βλέμματα, με την κυρίαρχη παρουσία του. Λουλούδια, μπαλόνια, κεριά όλα με έναν κοινό παρονομαστή. Το χρώμα ροζ.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο μπαλκόνι, εκεί που αντίκρισαν μία μοναδική θέα απ’ όπου μπορείς να απολαύσεις όλη την Αθήνα.

Ακόμη και ιδιωτικό σεφ είχε καλέσει ο 33χρονος γκαρντ, προσφέροντας μία μοναδική γευστική εμπειρία, ακριβώς στα θέλω της Νούρι, όπως έγραψε και η ίδια.

Φυσικά, για να ολοκληρθωεί ο πανηγυρικός τόνος, δεν θα μπορούσε να λείψει η σαμπάνια από την όλη υπόθεση.

Το σχήμα της τούρτας

Το χάιλαϊτ της βραδιάς: η τούρτα! Αυτήν που έσβησε η Εστρέλα τα κεριά, για να κάνει τις ευχές της. Η τούρτα είχε το σχήμα καρδιάς.

Σε μία ένδειξη ότι τα είχε όλα σχεδιασμένα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ο Τόμας Γουόκαπ, ακριβώς όπως κινείται στο παρκέ στους αγώνες του Ολυμπιακού.

Κάπως έτσι, παραμυθένια πέρασε την ημέρα των γενεθλίων της η Εστρέλα, μαζί με τον αγαπημένο της.

Το δώρο του Γουόκαπ στην Νούρι

Για… κλείσιμο, κάνοντας τag και την πασίγνωστη εταιρεία κοσμημάτων, η Εστρέλα επέδειξε με ενθουσιασμένο τρόπο το βραχιόλι που της χάρισε ο διεθνής μπασκετμπολίστας.

Η επόμενη ημέρα συνεχίστηκε με πλούσιο πρωινό, με χαμόγελο και αγάπη από το γκλαμουράτο ζευγάρι.