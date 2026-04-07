Μια ιδιαίτερη συνάντηση κατέγραψαν τα social media, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ βρέθηκε μαζί με τον Στέφανο Κασσελάκη, σε ένα στιγμιότυπο που έγινε άμεσα viral.

Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας ανάρτησε φωτογραφία από τη συνάντηση, στην οποία ποζάρουν με τον σύντροφό του Τάιλερ Μάκμπεθ και τον Τόμας Γουόκαπ με την σύντροφό του Εστρέλλα με σημαίες να πλαισιώνουν το κάδρο, δίνοντας έναν έντονα χαρακτήρα στην εικόνα.

Πάνω από τον ίδιο, αλλά και τον Γουόκαπ, τοποθέτησε μάλιστα και ελληνικές σημαίες, ενώ στον Τάιλερ και την Εστρέλλα τοποθετήθηκαν σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.