Αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα σε αγώνα Κυπέλλου του Περού. Η Σπορτ Ουακίγια αντιμετώπιζε τη Μαγδαλένα CEDEC, στο πλαίσιο του Copa Perú το παιχνίδι έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου για ένα λόγο που δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Λουίς Αλέγκρε, ήταν έτοιμος να δείξει την κόκκινη κάρτα σε έναν ποδοσφαιριστή.

Όμως, ένας δυσαρεστημένος βοηθός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας ένα άδειο μπουκάλι και επιτέθηκε στο διαιτητή.

Εκείνος αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και με μία κίνηση-καράτε έριξε το βοηθό στο έδαφος.

Ο Αλέγκρε αποφάσισε τελικά να διακόψει οριστικά την αναμέτρηση.