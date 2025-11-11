Ο άλλοτε «μαέστρος» της Μπαρτσελόνα και θριαμβευτής του Μουντιάλ του 2010, Αντρές Ινιέστα, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας από την εισαγγελία του Περού για «σοβαρή οικονομική απάτη»!

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El Español», οι αρχές της χώρας εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του Ισπανού θρύλου σε υπόθεση που φέρεται να προκάλεσε ζημιές άνω των 600.000 δολαρίων (περίπου 518.000 ευρώ) σε τοπικούς επιχειρηματίες.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εταιρεία «Never Say Never (NSN) Barcelona», της οποίας ο Ινιέστα είναι συνιδιοκτήτης, καθώς και η θυγατρική της «NSN South America». Οι δύο εταιρείες κατηγορούνται πως δεν τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νότια Αμερική, ανάμεσά τους ένας αγώνας βετεράνων Περού – Ισπανίας και ένα φεστιβάλ K-pop, που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν παρά τις σημαντικές επενδύσεις που είχαν ήδη γίνει.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η φήμη και το όνομα του Ινιέστα χρησιμοποιήθηκαν ως «δόλωμα» για να πειστούν οι επιχειρηματίες να επενδύσουν χρήματα στα φερόμενα project. Η NSN South America ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2023, με στόχο μια μεγάλη επέκταση στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, μόνο ένα event, το «Upa Upa Fest», πραγματοποιήθηκε τελικά, οδηγώντας σε τεράστιες οικονομικές απώλειες και τελικά πτώχευση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η εταιρεία δεν υπέβαλε ποτέ οικονομικές αναφορές ούτε δικαιολόγησε τη χρήση των κεφαλαίων που έλαβε. Προς το παρόν, ο Αντρές Ινιέστα δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για την υπόθεση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η υπόθεση του Ισπανού θρύλου προκαλεί σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο και αναμένεται να έχει… συνέχεια!