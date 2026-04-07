Η ιστορία της 16χρονης Τόνιας Κόρρε, της νεαρής αναβάτριας αγώνων ταχύτητας από τη Νάξο που έχει ξεχωρίζει, που φιλοξενήθηκε στην πρωινή εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά στο MEGA, προκαλώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία της σε ένα άθλημα που παραδοσιακά κυριαρχείται από άνδρες.

Η Τόνια που ξεκίνησε την επαφή της με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από μικρή ηλικία, όταν η αγάπη της για το ποδήλατο εξελίχθηκε σταδιακά σε ενδιαφέρον για τις μηχανές, μπήκε σε πιο οργανωμένες προπονήσεις και από το 2023 προετοιμάζεται συστηματικά για αγώνες ταχύτητας.

Η ενασχόλησή της με τις μοτοσυκλέτες ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 10 ετών, μέσα από σχολή εκμάθησης, με την αρχική της πορεία να συνοδεύεται από δισταγμούς και φόβο, τόσο από την ίδια όσο και από τους γονείς της.

Παρά τις δυσκολίες, η νεαρή αθλήτρια συνέχισε τις προπονήσεις της και εξελίχθηκε αγωνιστικά, φτάνοντας στο σημείο να συμμετέχει σε διοργανώσεις μεικτών κατηγοριών.

Το 2025 αγωνίστηκε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, όπου έγινε η πρώτη κοπέλα που συμμετείχε ποτέ στη συγκεκριμένη κατηγορία, καταγράφοντας μια ιστορική παρουσία.

Η ίδια δήλωσε πως η εμπειρία της αυτή της έδωσε χαρά και υπερηφάνεια, καθώς αισθάνεται ότι εκπροσωπεί τις γυναίκες σε έναν χώρο ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό.

Ωστόσο, η πορεία της δεν είναι εύκολη, καθώς η κάλυψη από το κράτος είναι μηδενική και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό μόνη της τα έξοδα για μετακινήσεις, διαμονή και συντήρηση της μοτοσυκλέτας της.

Φέτος εντάχθηκε σε ένα νέο σωματείο, το «Two Wheels Only», ενώ ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις της Νάξου για πιθανή στήριξή της, προκειμένου να συνεχίσει την αγωνιστική της εξέλιξη.

Ο μεγάλος της στόχος είναι να αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο, όπως σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα γυναικών, με απώτερο σκοπό να καθιερωθεί διεθνώς στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.