Δημοφιλή
- 1
Μερομήνια Μαρτίου 2026: Χιόνια-έκπληξη, «τρελές» εναλλαγές και παγίδα πριν το Πάσχα
- 2
Περίπου το 1/3 των Ελλήνων καταναλώνει επικίνδυνα ψάρια πάνω από 3 φορές την εβδομάδα
- 3
Οι επιστήμονες άνοιξαν «πύλη» στην πέμπτη διάσταση; Το μυστήριο της σκοτεινής ύλης
- 4
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει 1.490 υπαλλήλους: 5.010 ευρώ το μήνα χωρίς εμπειρία – Πώς να κάνεις αίτηση
- 5
Λαχταριστή μηλόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
- 6
Live οι αγρότες στην Αθήνα: Τα τρακτέρ έφτασαν στο Σύνταγμα
- 7
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς ρυθμίζονται πλέον τα χρέη προς Δήμουςι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες
- 8
Ο δρόμος που επιπλέει: Τα 8 χιλιόμετρα πάνω στη θάλασσα που οδηγούν στην Κορωνησία (video drone)
- 9
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ραγδαίες εξελίξεις μετά το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάκελος με οκτώ «γαλάζ
- 10
GIO KAY στα ΝΕΑ: Θα φέρω τη σωστή νοοτροπία στα σχολεία - Δεν πέριμενα το hype του "don't do this, don't do that"
Χέιζ-Ντέιβις: Άφιξη στην Ελλάδα και άμεση ένταξη στον Παναθηναϊκό
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή (15/2) και θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκός AKTOR. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αναμένεται να ταξιδέψει με την ομάδα στην Κρήτη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή Εργκίν Αταμάν. Ο […]
Χωρίς Ραφίνια, η Μπαρτσελόνα μετρά μόνο ήττες
Η Μπαρτσελόνα υπέστη ακόμη μία ήττα την Πέμπτη (12/02), αυτή τη φορά από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0, επιβεβαιώνοντας ένα στατιστικό που δείχνει ότι η ομάδα δυσκολεύεται όταν λείπει ο Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που αναμενόταν να επιστρέψει στο ματς με τη Μαγιόρκα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωματικά προβλήματα και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους συμπαίκτες […]
Λαπόρτα: «Θα παλέψουμε απέναντι σε όλους και σε κάθε αντίξοη κατάσταση»
Ο Τζοάν Λαπόρτα, με ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται παρά τις δυσκολίες. Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 4-0 στο «Μετροπολιτάνο», σημειώνοντας τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και […]
Σοκ για τη Μακάμπι: Λούντμπεργκ εκτός δράσης για δύο μήνες
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει νέο πλήγμα στους γκαρντ της, καθώς ο Ίφε Λούντμπεργκ θα μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες λόγω τραυματισμού. Ο παίκτης υπέστη μερική ρήξη αχίλλειου τένοντα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα μέσω επίσημης ανάρτησης. Το πλήγμα έρχεται λίγες μέρες μετά τη νίκη της ομάδας στην παράταση απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για την […]
Σιπιόνι: «Μου είχαν επισημάνει ότι οι κάρτες που δεχόμουν ήταν πολλές, διορθώθηκε με την καθημερινή προπόνηση».
Ο Λορέντζο Σιπιόνι, σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA, αναφέρθηκε στις συζητήσεις που έγιναν σχετικά με τις κίτρινες κάρτες που δεχόταν και εξήγησε πώς κατάφερε να διορθώσει το πρόβλημα, ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακός με τον Λεβαδειακός (14/2, 19:30). Αναλυτικά οι δηλώσεις της NOVA: Για το καλό του πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό: “Έχει τύχει να […]