Η Μπαρτσελόνα υπέστη ακόμη μία ήττα την Πέμπτη (12/02), αυτή τη φορά από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0, επιβεβαιώνοντας ένα στατιστικό που δείχνει ότι η ομάδα δυσκολεύεται όταν λείπει ο Ραφίνια.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που αναμενόταν να επιστρέψει στο ματς με τη Μαγιόρκα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωματικά προβλήματα και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους συμπαίκτες του απέναντι στο σύνολο του Σιμεόνε στη Μαδρίτη.

Οι απουσίες του Ραφίνια φέτος έχουν επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα της ομάδας. Δεν είχε αγωνιστεί ούτε στο Champions League κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (ήττα 2-1), ούτε σε ματς της La Liga με Σεβίλλη (4-1), Ρεάλ Μαδρίτης (2-1) ή Ρεάλ Σοσιεδάδ (2-1). Ακόμη και στην ήττα από την Τσέλσι (3-0) στο Λονδίνο, αγωνίστηκε μόλις λίγα λεπτά αφού το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί.

Μέχρι στιγμής φέτος, ο Ραφίνια έχει συμμετάσχει σε 22 ματς, σκοράροντας 13 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Οι απουσίες του από σημαντικά παιχνίδια του Champions League και της La Liga, λόγω τραυματισμών, φαίνεται να έχουν επηρεάσει καθοριστικά τα αποτελέσματα της Μπαρτσελόνα.