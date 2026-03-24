Ο Απρίλιος είναι ο μήνας που… μπορεί να φέρει πρόωρο καλοκαίρι αλλά και να διατηρήσει το σκηνικό του καιρού βροχερό με χαμηλές για την εποή θερμοκρασίες. Και σύμφωνα με τα Μερομήνια 2026, έρχεται με απότομες εναλλαγές, δυνατούς βοριάδες και πιθανή ψυχρή εισβολή.

Πώς «διαβάζονται» τα Μερομήνια για τον Απρίλιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» έναν μήνα του επόμενου έτους. Ο Απρίλιος φέτος δείχνει:

  • Αργοπορημένη άνοιξη, βροχές και δροσιά
  • Ξαφνικά μπουρίνια

Αναλυτικά ο Απρίλιος εβδομάδα-εβδομάδα

ΕβδομάδαΠρόβλεψη
1–7 ΑπριλίουΜικρή άνοδο θερμοκρασίας, βροχές.
8–14 ΑπριλίουΛιακάδα, αλλά και ξαφνικές μπόρες.
15–21 ΑπριλίουΒροχερή Μεγάλη Εβδομάδα.
22–30 ΑπριλίουΒροχές το απόγευμα.

Τι σημαίνει αυτό για το Πάσχα

Αν επιβεβαιωθεί η τάση, ο Απρίλιος θα έχει μία καθυστερημένη άνοιξη. Τ

 Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν επίσης αυξημένη αστάθεια στο τέλος του χειμώνα, όμως οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα