Ο Απρίλιος είναι ο μήνας που… μπορεί να φέρει πρόωρο καλοκαίρι αλλά και να διατηρήσει το σκηνικό του καιρού βροχερό με χαμηλές για την εποή θερμοκρασίες. Και σύμφωνα με τα Μερομήνια 2026, έρχεται με απότομες εναλλαγές, δυνατούς βοριάδες και πιθανή ψυχρή εισβολή.

Πώς «διαβάζονται» τα Μερομήνια για τον Απρίλιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» έναν μήνα του επόμενου έτους. Ο Απρίλιος φέτος δείχνει:

Αργοπορημένη άνοιξη, βροχές και δροσιά

Ξαφνικά μπουρίνια

Αναλυτικά ο Απρίλιος εβδομάδα-εβδομάδα

Εβδομάδα Πρόβλεψη 1–7 Απριλίου Μικρή άνοδο θερμοκρασίας, βροχές. 8–14 Απριλίου Λιακάδα, αλλά και ξαφνικές μπόρες. 15–21 Απριλίου Βροχερή Μεγάλη Εβδομάδα. 22–30 Απριλίου Βροχές το απόγευμα.

Τι σημαίνει αυτό για το Πάσχα

Αν επιβεβαιωθεί η τάση, ο Απρίλιος θα έχει μία καθυστερημένη άνοιξη. Τ

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν επίσης αυξημένη αστάθεια στο τέλος του χειμώνα, όμως οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης.