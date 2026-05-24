Νέα στοιχεία για τον 42χρονο Αλβανό κακοποιό με το ψευδώνυμο «Τίτι», ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Μικρολίμανο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης και έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου έναν μήνα πριν από το συμβάν, είχε σημάνει συναγερμός στις ελληνικές Αρχές, ύστερα από καταγγελία της συζύγου του 42χρονου. Η γυναίκα ανέφερε, πως ο άνδρας της τηλεφώνησε, την απείλησε και την ενημέρωσε ότι σύντομα θα επέστρεφε στην Ελλάδα.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εκτιμούσαν, πως ο δραπέτης είτε θα επιχειρούσε να περάσει παράνομα στη χώρα, είτε βρισκόταν ήδη σε περιοχές που γνώριζε καλά. Μεταξύ αυτών η Πανεπιστημιούπολη, που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών για ενδεχόμενη παρουσία του. Παρά τον αυξημένο συναγερμό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 42χρονος με το βαρύ ποινικό παρελθόν κατάφερε να περάσει τα σύνορα και όπως φαίνεται, ετοιμαζόταν να συνεχίσει την εγκληματική του δράση.

Η περιγραφή των αστυνομικών για τη συμπλοκή

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο 42χρονος δεν ήταν μόνος στο κατάστημα του Μικρολίμανου. Μαζί του βρίσκονταν δύο γυναίκες, που προσήχθησαν, καθώς και ένας άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, για να διαπιστωθεί αν είχε διασυνδέσεις με τον κακοποιό.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν με λεπτομέρειες τα δευτερόλεπτα της επίθεσης στις καταθέσεις τους, κάνοντας λόγο για μια αιφνίδια και επικίνδυνη στιγμή. Ο ύποπτος, όπως αναφέρουν, γύρισε ξαφνικά προς το μέρος τους και σήκωσε το όπλο, αναγκάζοντάς τους να πέσουν στο έδαφος για να καλυφθούν.

«Τον ακολουθούσαμε με τα πόδια, περπατούσε γρήγορα πάνω στο πεζοδρόμιο και στα αριστερά του είχε σταθμευμένα αυτοκίνητα, μόλις τα αυτοκίνητα τελείωσαν, τον είδαμε ξαφνικά να γυρίζει και να σηκώνει το όπλο σε ευθεία βολή. Προλάβαμε εγώ και ο συνάδελφός μου να πέσουμε κάτω και ακούσαμε τον πυροβολισμό από τους δύο άλλους συναδέλφους μας, που ευτυχώς είχαν προλάβει να ακροβολιστούν στην απέναντι πλευρά και τον είδαν την ώρα που έστρεψε το όπλο του καταπάνω μας για να μας σκοτώσει» ανέφερε ένας από τους ένστολους.

Το ποινικό παρελθόν του «Τίτι»

Ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές από νεαρή ηλικία. Τον Δεκέμβριο του 1995, σε ηλικία μόλις 12 ετών, συνελήφθη για πρώτη φορά. Ακολούθησαν συλλήψεις τον Ιούλιο του 1997 για ληστεία και τον Μάρτιο του 2002 για υπόθεση ναρκωτικών.

Τον Ιούνιο του 2012, κατά τη διάρκεια κλοπής αυτοκινήτου στην Καισαριανή μαζί με συνεργούς του, σκότωσαν εν ψυχρώ έναν άνδρα. Το 2015 συνελήφθη στη Γαλλία, βάσει Ελληνικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ενώ τον Ιούνιο του 2019 έγινε πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής απόδρασης από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη.

Το γεγονός ότι ο καταζητούμενος είχε μαζί του μικρό οπλοστάσιο, ενισχύει το ενδεχόμενο πως προετοίμαζε νέο ένοπλο «χτύπημα». Στο παρελθόν, σε ληστείες και επιθέσεις, δεν δίσταζε να απειλεί με χειροβομβίδες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Αρχές για τις επόμενες κινήσεις του κυκλώματός του.