Από νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11), το Κουρασάο ζει μια ιστορική στιγμή: η μικρή αυτή χώρα των 156.000 κατοίκων εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Μουντιάλ 2026, ξεπερνώντας την Ισλανδία και καθιστώντας την τη μικρότερη χώρα που θα συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση. Η ισοπαλία με την Τζαμάικα αρκούσε για να κατακτήσει η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ την πρώτη θέση στον όμιλο, παρά το γεγονός ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός απουσίαζε για προσωπικούς λόγους στον τελευταίο αγώνα.

Το καλοκαίρι, ο Άντβοκαατ θα γράψει Ιστορία, καθώς στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής Εθνικής ομάδας σε Μουντιάλ, σε ηλικία 78 ετών, σπάζοντας το ρεκόρ του «δικού μας» Ότο Ρεχάγκελ από το 2010 (71 ετών και 317 ημερών).

Ο Ολλανδός τεχνικός οδήγησε το Κουρασάο σε αήττητη πορεία, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες στον όμιλο, και με την τεράστια εμπειρία του από Εθνικές ομάδες όπως η Ολλανδία και η Ρωσία, αλλά και συλλόγους όπως η Ρέιντζερς και η Αϊντχόφεν, ετοιμάζεται να χαρίσει μια μοναδική εμπειρία σε ολόκληρη τη χώρα.