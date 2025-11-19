Το Κουρασάο, υπό την καθοδήγηση του Τζέρεμι Αντόνισε, έγραψε ιστορία με την πρόκρισή του στο Μουντιάλ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Μετά την ισοπαλία 0-0 απέναντι στην Τζαμάικα, η ομάδα από την Καραϊβική έγινε η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό που συμμετείχε ποτέ σε τελική φάση, με μόλις 156.000 κατοίκους.Αξίζει να σημειωθη οτι το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Ισλανδία, με περίπου 350.000 κατοίκους.

Τετρακόσιοι «La Pantera Negra» ταξίδεψαν στην Τζαμάικα για να τους στηρίξουν ζωντανά την χώρα τους και έζησαν ιστορικές στιγμες.

Το ματς είχε μεγάλη ένταση και σασπένς μέχρι το τέλος, καθώς ο διαιτητής χρειάστηκε να συμβουλευτεί το VAR για πιθανό πέναλτι ένα λεπτό πριν τη λήξη.

Η Τζαμάικα είχε τρεις φορές την ατύχια να βρει το δοκάρι, κάτι που κράτησε το παιχνίδι αμφίρροπο (0-0).

Μόλις το πέναλτι ακυρώθηκε, οι παρουσιαστές στο στούντιο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, σηκώνοντας τα χέρια τους και φωνάζοντας από χαρά.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έδειξε τον ενθουσιασμό τους να μεταδίδεται στον κόσμο, γιορτάζοντας το ιστορικό επίτευγμα του Κουρασάο.