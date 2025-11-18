Σε κοινή ανακοίνωση στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασαν το πρόγραμμα «FIFA Pass», το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης βίζας για όσους θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η διοργάνωση θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες να αγωνίζονται σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η αναμενόμενη εισροή εκατομμυρίων φιλάθλων ώθησε FIFA και αμερικανικές αρχές στη δημιουργία ενός μηχανισμού προτεραιότητας για κατόχους εισιτηρίων, χωρίς να αλλάζουν τα κριτήρια ασφάλειας και ελέγχου της κανονικής διαδικασίας έκδοσης βίζας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το πρόγραμμα θα επιτρέπει συντομότερη αναμονή στις συνεντεύξεις για τουριστική βίζα και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2025, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης. Οι φιλάθλοι θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένες οδηγίες.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει να προσφέρει στους επισκέπτες «την θερμότερη φιλοξενία που έχει δει ποτέ μια αθλητική διοργάνωση», ενώ ο Ινφαντίνο επεσήμανε ότι το «FIFA Pass» αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με τις αμερικανικές αρχές, ώστε να μειωθούν καθυστερήσεις και προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενα Μουντιάλ.

Παρά τη διευκόλυνση, η κατοχή εισιτηρίου δεν εγγυάται την έγκριση εισόδου, η οποία θα εξακολουθεί να αποφασίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εξασφαλίσει μια ομαλή εμπειρία για εκατομμύρια φιλάθλους και να προετοιμάσει τις ΗΠΑ για το καλοκαίρι του 2026, όταν αναμένεται να καταφτάσουν στις πόλεις-οικοδεσπότες, όπως Λος Άντζελες, Ντάλας, Νέα Υόρκη και Μαϊάμι, πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες.