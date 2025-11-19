Ιστορίες που ξεχωρίζουν, άλλες από ομάδες – έκπληξη και άλλες από όσους τα βρήκαν «σκούρα» στα Προκριματικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και όσα πρεσβεύει το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, αυτό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Κουρασάο έγραψε ιστορία στις 18 Νοεμβρίου, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με μόλις 156.000 κατοίκους. Η προκριματική της πορεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το νησί θα βρεθεί για πρώτη φορά στα τελικά, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα «θαύματα» στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μαζί της προκρίθηκε και η Αϊτή, που επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Η ομάδα από την Καραϊβική εξασφάλισε το εισιτήριο και σημείωσε μία ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της χώρας.

Αντίθετα, η εβδομάδα είχε σοκ και απογοήτευση για μεγάλα ονόματα. Η Ελλάδα, έμεινε εκτός συνέχειας, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στην «επόμενη μέρα» . Το ίδιο συνέβη και με τη Νιγηρία, μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Αφρικής, που αποκλείστηκε και δεν θα δώσει το «παρών» στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Στην Ευρώπη, η Ιταλία -τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια- δεν κατάφερε να κλείσει απευθείας θέση. Οι «Ατζούρι» μπαίνουν στα μπαράζ μαζί με άλλες 15 εθνικές, σε μια μάχη για τέσσερις διαθέσιμες θέσεις.

Τέλος, το Ιράκ πανηγύρισε την πρόκριση της ομάδας στα διηπειρωτικά μπαράζ, έπειτα από μία σταθερή πορεία στα ασιατικά προκριματικά. Το Ιράκ, με τέσσερις τίτλους στο αραβικό Κύπελλο, συνεχίζει να ελπίζει σε συμμετοχή στα τελικά.

Ποιοι όμως έχουν ήδη προκριθεί;

Εν αρχή, φυσικά, οι (συν)διοργανώτριες χώρες! Ο λόγος προφανώς για τους Καναδά, Μεξικό και Η.Π.Α.

Από την ζώνη της Αφρικής, στα γήπεδα των άνωθεν χωρών θα βρεθούν οι: Αλγερία, Πράσινο Ακροτήρι, Αίγυπτος, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαρόκο, Σενεγάλη, Τυνησία και Νότια Αφρική. Αναζητώντας στην Ασία, δεν θα βρεί κανείς τις δύο μεγαλύτερες (σε πληθυσμό) χώρες της ηπείρου (Κίνα και Ινδία). Θα συναντήσει όμως τις: Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, την -αντίπαλο της Εθνικής μας το 2010- Νότια Κορέα, καθώς και το Ουζμπεκιστάν.

Στα «λημέρια μας», εδώ στην Ευρώπη, η απουσία της Εθνικής μας σαφώς και δεν περνά απαρατήρητη. Εξασφαλισμένη θέση στα τελικά του Μουντιάλ έχουν σίγουρα οι: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκωτία, Ισπανία και Ελβετία.

Σε ό,τι αφορά τους «επιτυχόντες» από την Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κουρασάο, Παναμάς, Αϊτή.

Τα εισιτήρια που μένει να «τσεκαριστούν»

Πλέον από την ζώνη της UEFA απομένουν τέσσερις κενές θέσεις, για τις οποίες θα παλέψουν οι 12 δεύτερες των ομίλων όπως και τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ μέσω του Nations League.

Από αυτές τις 16 ομάδες, ξεχωρίζουν χώρες όπως η Ιταλία, η Δανία, η Σουηδία και η Πολωνία, ενώ οι ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Σε αυτά οι δεύτεροι πήγαν στα πρώτα τρία με γνώμονα το FIFA Ranking τους, ενώ οι τέσσερις «εκπρόσωποι» του Nations League όσοι δεν βρέθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις στους ομίλους των προκριματικών του Μουντιάλ) τοποθετήθηκαν στο τέταρτο.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία,

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Τι ισχύει για τα «Διηπειρωτικά πλέι οφ»

Τα τελευταία εισιτήρια, θα στείλουν δύο ακόμη χώρες στο Μουντιάλ μέσω μπαράζ, με το Σουρινάμ και την Τζαμάικα να κλείνουν θέση από την Κεντρική Αμερική και να βρίσκουν στον δρόμο τους τις Νέα Καληδονία, Βολιβία, Λ.Δ. Κονγκό και Ιράκ.

Κονγκολέζοι και Ιρακινοί περνούν απευθείας στους δύο τελικούς, ως οι εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη, με τις άλλες τέσσερις να μπαίνουν αύριο, 20 Νοεμβρίου, στην κληρωτίδα για την ημιτελική φάση.

Οι ημερομηνίες του Μουντιάλ

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων έχει ήδη οριστεί. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 27 Ιουνίου. Η φάση των «32» θα είναι από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και η φάση των «16» θα είναι από τις 4 έως τις 8 Ιουλίου.

Η 9η του Ιούλη θα είναι η πρώτη ημέρα ξεκούρασης, πριν τους προημιτελικούς μεταξύ 9ης και 11ης. Ρεπό ξανά στις 12 και 13 για να παίξουν τους ημιτελικούς στις 14 και 15.

Θα υπάρξει ξανά διήμερη ανάπαυση (16 και 17 Ιουλίου) πριν τον αγώνα για την τρίτη θέση το Σάββατο 18 Ιουλίου και τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 19 Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη.