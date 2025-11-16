Η Ουκρανία πήρε τη νίκη που χρειαζόταν απέναντι στην Ισλανδία, επικρατώντας με 2-0 στο Κίεβο και σφραγίζοντας τη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου. Οι φιλοξενούμενοι, με τους Μάγκνουσον και Ίνγκασον βασικούς, έπαιζαν για δύο αποτελέσματα, όμως επέλεξαν παθητικό ρόλο και άφησαν στους γηπεδούχους τον πλήρη έλεγχο.

Το ματς έμεινε «κλειστό» μέχρι το 83’, όταν ο Ολεξάντρ Ζουμπκόβ βρήκε το πολύτιμο γκολ που έψαχνε η Ουκρανία. Η πίεση συνέχισε στο ίδιο τέμπο και ο Χουτσούλιακ στο φινάλε έγραψε το 2-0, βγάζοντας οριστικά εκτός συνέχειας την Ισλανδία, που πληρώνει την έλλειψη πρωτοβουλίας στο παιχνίδι της.

Το αδιανόητα απόλυτο στατιστικό της Αγγλίας: 22-0 και 8/8

Στον 11ο όμιλο, η Αγγλία ολοκλήρωσε μία εξωπραγματική πορεία, κερδίζοντας 2-0 την Αλβανία στα Τίρανα με δύο γκολ του Χάρι Κέιν (74’, 82’). Με αυτό το αποτέλεσμα, τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν στις οκτώ νίκες σε οκτώ παιχνίδια, πετυχαίνοντας 22 γκολ και χωρίς να δεχθούν ούτε ένα!

Η Αλβανία, παρά την ήττα, πήρε τη δεύτερη θέση και πάει στα playoffs, αφήνοντας την τρίτη θέση στη Σερβία.

Τα αποτελέσματα της Κυριακής 16/11 (πλην αγώνων 21:45)

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3

Ουκρανία – Ισλανδία 2-0

Αλβανία – Αγγλία 0-2

Σερβία – Λετονία 2-1