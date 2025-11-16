Παρά την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία εμφανίστηκε αμείλικτη στο παιχνίδι που θα καθόριζε την κορυφή του ομίλου. Οι Πορτογάλοι δεν άφησαν την Αρμενία να πάρει ανάσα και με μια εκκωφαντική επίδειξη δύναμης επικράτησαν με το εντυπωσιακό 9-1, «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7’ ο Βέιγκα, όμως οι Αρμένιοι κατάφεραν να απαντήσουν στο 18’ με τον Σπερτσιάν. Η ισοφάριση όμως λειτούργησε σαν… πρόκληση για την Πορτογαλία, που από εκείνο το σημείο και μετά πάτησε το γκάζι.

Ο Γκονσάλο Ράμος έφερε ξανά μπροστά την ομάδα του στο 28’, πριν ο Ζοάο Νέβες βάλει την υπογραφή του με δύο τέρματα (30’ και 41’), το δεύτερο μάλιστα από εκτέλεση φάουλ-ποίημα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε το 5-1 από την άσπρη βούλα.

Ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ σκόραρε ξανά στο 51’ για το 6-1 και ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ στο 72’, ευστοχώντας σε δεύτερο πέναλτι. Στο 81’, ο Ζοάο Νέβες μιμήθηκε τον Φερνάντες, συμπληρώνοντας κι εκείνος τρία γκολ. Το τελικό 9-1 διαμορφώθηκε με «ρουκέτα» του Κονσεϊσάο εκτός περιοχής.

Το άλλο ματς

Σε ένα ματς για… γερά νεύρα στη Βουδαπέστη, η Ουγγαρία είδε την πρόκριση να της γλιστράει μέσα από τα χέρια στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ενώ κρατούσε το εισιτήριο για τα μπαράζ μέχρι το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τρόι Πάροτ σκότωσε τις ελπίδες της με γκολ στο φινάλε, χαρίζοντας στην Ιρλανδία τη νίκη με 3-2 και την πολυπόθητη 2η θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους: στο 3’ ο Λούκαζ νίκησε τον τερματοφύλακα με κεφαλιά μετά από «ζυγισμένη» σέντρα του Σόμποσλαϊ. Η Ιρλανδία απάντησε στο 15’, όταν ο Πάροτ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι. Οι Μαγυάροι πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ χάρη σε ένα εντυπωσιακό μακρινό σουτ του Βάργκα, ωστόσο όσο το ματς πλησίαζε στο τέλος, τόσο οι φιλοξενούμενοι ανέβαζαν στροφές.

Ο Πάροτ ανέλαβε δράση και στο 80’ έφερε εκ νέου το ματς στα ίσα. Και όταν όλα έδειχναν ότι η Ουγγαρία θα κρατήσει το πολύτιμο αποτέλεσμα, ο φορ της Ιρλανδίας χτύπησε ξανά στο 90’+6’, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή και την τρίτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του στα τελευταία παιχνίδια.