Γεωργία – Ισπανία 0-4

Η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Γεωργία, επικράτησε με 4-0 και ουσιαστικά «κλείδωσε» την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026. Η «ρόχα» καθάρισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και έφτασε στους 15 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την Τουρκία.

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 11’ με τον Ογιαρθάμπαλ. Η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως και διπλασίασε τα τέρματά της με τον Θουμπιμέντι στο 22’. Η πίεση συνεχίστηκε και ο Τόρες έκανε το 3-0 στο 34’, βάζοντας από νωρίς τέλος στο ματς.

Στο δεύτερο μέρος, η Ισπανία έριξε ρυθμό αλλά συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι. Ο Ογιαρθάμπαλ σκόραρε ξανά στο 63’ και διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η «ρόχα» έφτασε τους 15 βαθμούς και παραμένει στο +3 από την Τουρκία. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 1-0 της Βουλγαρίας χάρη σε πέναλτι του Τσαλχάνογλου, αλλά έχουν σοβαρό μειονέκτημα στη διαφορά τερμάτων. Η Ισπανία έχει συντελεστή +19, ενώ η Τουρκία βρίσκεται στο +4.

Την τελευταία αγωνιστική, οι δύο ομάδες συγκρούονται, όμως η Ισπανία χρειάζεται μόνο τα… τυπικά για να σφραγίσει το εισιτήριο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κύπρος – Αυστρία 0-2

Η Αυστρία έκανε σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, καθώς πέρασε με 0-2 από τη Λεμεσό. Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με δύο γκολ και καθάρισε το παιχνίδι σχεδόν μόνος του.

Η Αυστρία άνοιξε το σκορ στο 18’. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και ο Αρναούτοβιτς εκτέλεσε εύστοχα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Η Κύπρος προσπάθησε να ισορροπήσει, αλλά δεν βρήκε λύσεις απέναντι στη συμπαγή αυστριακή άμυνα.

Στο 56’, ο Αρναούτοβιτς χτύπησε ξανά. Εκμεταλλεύτηκε λάθος στην κυπριακή άμυνα και «σφράγισε» τη νίκη με κοντινό τελείωμα. Η Αυστρία κράτησε άνετα το 0-2 και έκανε ένα ακόμη βήμα για την τελική φάση.

Τα απογευματινά αποτελέσματα του Σαββάτου (15/11)

Καζακστάν – Βέλγιο 1-1

Γεωργία – Ισπανία 0-4

Κύπρος – Αυστρία 0-2

Λιχτενστάιν – Ουαλία 0-1

Τουρκία – Βουλγαρία 2-0