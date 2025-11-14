Η Γερμανία έκανε το καθήκον της εκτός έδρας και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκριση στο Μουντιάλ, επικρατώντας με 2-0 στο Λουξεμβούργο. Παρότι ξεκίνησε νευρικά, στο δεύτερο μέρος ο Βολτεμάντε πήρε πάνω του το παιχνίδι και με δύο προσωπικά τέρματα στο 49’ και στο 69’ έκρινε το ματς.

Η Πολωνία προηγήθηκε στο εθνικό στάδιο της Βαρσοβίας με το γκολ του Καμίνσκι στο 43ο λεπτό, όμως οι Οράνιε απάντησαν γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μέμφις Ντέπαϊ απέσπασε τελικά την ισοπαλία στο 47’, διαμορφώνοντας το 1-1 — αποτέλεσμα το οποίο διατήρησε την Ολλανδία σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Η Σλοβακία συνέχισε να κυνηγά το όνειρο της απευθείας πρόκρισης, κερδίζοντας με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία. Μετά από δύο γκολ που ακυρώθηκαν μέσω VAR, βρήκε λύση στο 90’, όταν ο Μπόμπτσεκ, μόλις τρία λεπτά αφότου μπήκε, χάρισε το πολύτιμο τρίποντο.

Τα Νησιά Φερόε προηγήθηκαν και αιφνιδίασαν τους Κροάτες, όμως η ομάδα του Ντάλιτς απάντησε και πήρε τελικά τη νίκη με 3-1. Ο Γκβάρντιολ ισοφάρισε στο 23’, ο Μούσα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 57’ και ο Βλάσιτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 70’ μετά από εξαιρετική ενέργεια του Πέρισιτς.

Σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, το Μαυροβούνιο έφυγε νικητής από το βροχερό Γιβραλτάρ με 2-1. Οι γηπεδούχοι χτύπησαν πρώτοι στο 20’, όμως οι Άντζιτς και Κρστόβιτς γύρισαν το παιχνίδι πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

Η Φινλανδία είχε ελάχιστες ελπίδες για τη 2η θέση, αλλά η Μάλτα τις εξαφάνισε οριστικά, επικρατώντας με 1-0 στο Ελσίνκι. Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 82’ από τον Γκρετς, δίνοντας στους Μαλτέζους την πρώτη τους νίκη στη σειρά.

Τα αποτελέσματα:

Λουξεμβούργο – Γερμανία 0-2 (49′ 69′ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία 1-0 (90+1′ Μπόμπτσεκ)

Φινλανδία – Μάλτα 0-1 (82′ Γκρεκ)

Πολωνία – Ολλανδία 1-1 (43′ Καμίνσκι / 47′ Ντεπάι)

Κροατία – Νησιά Φαρόε 3-1 (23′ Γκβάρντιολ, 57′ Μούσα, 70′ Βλάσιτς / 16′ Τούρι)

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο 1-2 (20′ Τζέσοπ / 33′ Άτζιτς, 42′ πεν. Κρστόβιτς)