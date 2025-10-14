H Κόστα Ρίκα επικράτησε με σκορ 4-1 επί της Νικαράγουας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως το ματς δεν θα μείνει στην «Ιστορία» για τον ίδιο τον αγώνα, αλλά για κάτι που συνέβη πριν την έναρξή του.
Σήμερα έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία της Νικαράγουας πως ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μάλιστα αγωνίστηκε στον αγώνα, συνελήφθη λίγο πριν την έναρξή του. Οι Αρχές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και συνέλαβαν τον ποδοσφαιριστή λόγω μη πληρωμής της διατροφής του παιδιού του, με το περιστατικό να δημιουργεί μεγάλη ένταση στους παίκτες της ομάδας.
Ο ποδοσφαιριστής πλήρωσε το ποσό της διατροφής εκείνη την στιγμή, ωστόσο η Ομοσπονδία δεν έκανε την ταυτότητά του γνωστή.
⚽🇳🇮 La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) emitió un comunicado oficial en protesta ante #CostaRica, luego de que la Fuerza Pública costarricense intentara detener a Byron Bonilla minutos antes del inicio del partido por una demanda de pensión alimenticia. El organismo… pic.twitter.com/re3ZcIJAP6
— Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) October 14, 2025
- Green Academy: Πρωτοβουλία για την εκπαίδευση νέων σε σύγχρονα και πράσινα επαγγέλματα στη Θεσσαλονίκη
- «Τρίζει» η συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς ότι δεν τηρεί την εκεχειρία, κλείνει το ανθρωπιστικό πέρασμα της Ράφα
- Χανιά: Καταδικάστηκαν μητέρα και πατριός για κακοποίηση των ανήλικων παιδιών τους – Τους «πρόδωσε» το κούρεμα της κόρης