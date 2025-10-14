H Κόστα Ρίκα επικράτησε με σκορ 4-1 επί της Νικαράγουας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως το ματς δεν θα μείνει στην «Ιστορία» για τον ίδιο τον αγώνα, αλλά για κάτι που συνέβη πριν την έναρξή του.

Σήμερα έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία της Νικαράγουας πως ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μάλιστα αγωνίστηκε στον αγώνα, συνελήφθη λίγο πριν την έναρξή του. Οι Αρχές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και συνέλαβαν τον ποδοσφαιριστή λόγω μη πληρωμής της διατροφής του παιδιού του, με το περιστατικό να δημιουργεί μεγάλη ένταση στους παίκτες της ομάδας.

Ο ποδοσφαιριστής πλήρωσε το ποσό της διατροφής εκείνη την στιγμή, ωστόσο η Ομοσπονδία δεν έκανε την ταυτότητά του γνωστή.