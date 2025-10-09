Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε πως όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι «ανοικτόμυαλοι» για το ενδεχόμενο διεξαγωγής των Παγκοσμίων Κυπέλλων σε εποχή χειμώνα, ξεκινώντας από το Μουντιάλ του 2034 στη Σαουδική Αραβία.

Το ημερολόγιο της διεξαγωγής των διεθνών οργανώσεων είναι καθορισμένο μέχρι και το 2030, με την FIFA να συζυτάει το τι θα συμβεί μετά από αυτό. H διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξάγεται παραδοσιακά τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού με τη μόνη εξαίρεση μέχρι στιγμής αυτή του 2022, οπού η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, λόγω της ανυπόφορης ζέστης που επικρατεί τα καλοκαίρια στο Κατάρ.

Κάτι παρόμοιο σκέφτεται ο Ινφαντίνο για το 2034, στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος της FIFA, δήλωσε πως λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να συζητηθεί το ενδεχόμενο αλλαγής στο προγραμματισμό όλων των διεθνών διοργανώσεων στο μέλλον.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε:

«Αν θέλετε να παίζετε την ίδια περίοδο παντού, τότε μπορείτε να παίζετε τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο – πιθανότατα επειδή τον Δεκέμβριο δεν παίζετε σε ένα μέρος του κόσμου και τον Ιούλιο δεν παίζετε σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Συζητάμε συνεχώς. Δεν πρόκειται μόνο για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο – είναι μια γενική σκέψη – ακόμη και για να παίξεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τον Ιούλιο είναι πολύ, πολύ ζεστά, οπότε ίσως πρέπει να το σκεφτούμε.

Στην πραγματικότητα, ο καλύτερος μήνας για να παίξεις ποδόσφαιρο, που είναι ο Ιούνιος, δεν χρησιμοποιείται πολύ στην Ευρώπη. Ίσως υπάρχουν τρόποι να βελτιστοποιήσουμε το ημερολόγιο, αλλά το συζητάμε και θα δούμε πότε θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα.

Πρέπει απλώς να έχουμε ανοιχτό μυαλό».