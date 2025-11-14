Μία μέρα πριν από τον διαδικαστικού χαρακτήρα αγώνα της Εθνικής απέναντι στη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την απογοήτευση που άφησε πίσω του ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ.

Ο προπονητής της Εθνικής τόνισε ότι παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη, υπάρχει ακόμα κίνητρο για την ομάδα, καθώς κάθε αγώνας προσφέρει ευκαιρίες για βελτίωση, αλλά και για να κλείσει η σεζόν με θετικό πρόσημο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα της Εθνικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανανέωσης και σχεδιασμού για το μέλλον.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής:

Για το ότι η Ελλάδα δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ:

«Είναι μία αρκετά μεγάλη απογοήτευση. Γενικά η πορεία μας τον τελευταίο χρόνο μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα βάσει και της εικόνας που είχαμε που θα ήταν στο Παγκόσμιο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε.

Έχουμε όμως μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Έχουμε παιδιά που αισθάνθηκαν την ίδια απογοήτευση. Αυτή μπορεί να μας κάνει πιο δυνατούς. Πιο εγωιστές και πιο συγκεντρωμένους όταν αλλάζουμε λίγο το επίπεδο των παιχνιδιών που κάνουμε. Όλα αυτά ώστε μελλοντικά να έχουμε μία πιο αποδοτική εικόνα. Όχι μόνο βάσει του ποδοσφαίρου που παίζουμε αλλά και όσον αφορά στα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια».

Για τα προκριματικά και τον αγώνα που στοίχησε στην Ελλάδα:

«Σε αυτά τα 4 προκριματικά παιχνίδια ήταν ένα που κάναμε και δεν καλύψαμε το level που μπορούμε ως ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν το παιχνίδι με την Δανία εδώ. Νομίζω ότι ως ομάδα και η εικόνα της στο γήπεδο και τη διάθεση των παικτών να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα όσον αφορά καθαρά το παιχνίδι αρκετά καλή όμως πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες του παιχνιδιού που στο ποδόσφαιρο παίζουν σπουδαίο ρόλο δεν ήταν μαζί μας. Δεχθήκαμε αρκετά γκολ. Δεχθήκαμε γκολ με όλους τους τρόπους και μη συνηθισμένους τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτό είχε πολύ μεγάλο κόστος.

Όμως είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Μας έχει συμβεί σε αυτά τα προκριματικά. Μας έχει απογοητεύσει, όμως η πίστη στο γκρουπ και η πίστη των ίδιων των παικτών παραμένει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε στο μέλλον και να βελτιωνόμαστε. Να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάστηκε. Και αυτό για να μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι στις προκλήσεις που έχουμε».